Бывшего курганского главврача наказали за нарушения по госзакупке

Бывшему главному врачу больницы назначили наказание в виде предупреждения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Шумихинского района Курганской области назначила наказание бывшему главному врачу ГБУ «Межрайонная больница №7» в результате разбирательства по госзакупке, проведенной с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«По результатам проверки бывший главный врач больницы, допустивший данные нарушения, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде предупреждения», — указано на сайте прокуратуры. Контракт госзакупки, из-за которой прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, был заключен на поставку медицинского оборудования для больницы.

Согласно информации с сайта, набор медицинского оборудования был поставлен в учреждение. Оплата работы подрядчика была произведена позже положенного срока по контракту госзакупки, что является нарушением действующего законодательства.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков наказал главного врача роддома из-за некачественного ремонта здания. Главе региона не понравилось качество ремонта крыльца и фасада роддома.