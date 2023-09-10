10 сентября 2023
09 сентября 2023

Бывшего курганского главврача наказали за нарушения по госзакупке

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аптека, поликлиника, пациенты, медицина, больница
Бывшему главному врачу больницы назначили наказание в виде предупреждения (архивное фото) Фото:

Прокуратура Шумихинского района Курганской области назначила наказание бывшему главному врачу ГБУ «Межрайонная больница №7» в результате разбирательства по госзакупке, проведенной с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«По результатам проверки бывший главный врач больницы, допустивший данные нарушения, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде предупреждения», — указано на сайте прокуратуры. Контракт госзакупки, из-за которой прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, был заключен на поставку медицинского оборудования для больницы.

Согласно информации с сайта, набор медицинского оборудования был поставлен в учреждение. Оплата работы подрядчика была произведена позже положенного срока по контракту госзакупки, что является нарушением действующего законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков наказал главного врача роддома из-за некачественного ремонта здания. Главе региона не понравилось качество ремонта крыльца и фасада роддома.

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Прокуратура Шумихинского района Курганской области назначила наказание бывшему главному врачу ГБУ «Межрайонная больница №7» в результате разбирательства по госзакупке, проведенной с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «По результатам проверки бывший главный врач больницы, допустивший данные нарушения, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде предупреждения», — указано на сайте прокуратуры. Контракт госзакупки, из-за которой прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, был заключен на поставку медицинского оборудования для больницы. Согласно информации с сайта, набор медицинского оборудования был поставлен в учреждение. Оплата работы подрядчика была произведена позже положенного срока по контракту госзакупки, что является нарушением действующего законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков наказал главного врача роддома из-за некачественного ремонта здания. Главе региона не понравилось качество ремонта крыльца и фасада роддома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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