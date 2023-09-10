10 сентября 2023
09 сентября 2023

Авербух представит в Перми новое ледовое шоу «Кармен» с фигуристкой Медведевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, авербух илья
Илья Авербух готов вновь удивить пермяков Фото:

Фигурист, главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух представит свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главную роль в мюзикле сыграет чемпионка мира по фигурному катанию, призерка Олимпиады Евгения Медведева.

«Илья Авербух представляет обновленный ледовый мюзикл „Кармен“. В ролях сильнейшие российские фигуристы — олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин», — говорится в афише на сайте шоу.

«Кармен» — одна из самых дорогих и эффектных постановок Авербуха. На льду УДС «Молот» для спектакля выстроят многоярусные декорации. Перед зрителями предстанет целый испанский город, обещают организаторы: часовня с колоколом, площадь, порт и корабли. Четыре показа спектакля состоятся в Перми с 11 по 13 октября. Билеты стоят от 1000 до 5500 рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигурист, главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух представит свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главную роль в мюзикле сыграет чемпионка мира по фигурному катанию, призерка Олимпиады Евгения Медведева. «Илья Авербух представляет обновленный ледовый мюзикл „Кармен“. В ролях сильнейшие российские фигуристы — олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин», — говорится в афише на сайте шоу. «Кармен» — одна из самых дорогих и эффектных постановок Авербуха. На льду УДС «Молот» для спектакля выстроят многоярусные декорации. Перед зрителями предстанет целый испанский город, обещают организаторы: часовня с колоколом, площадь, порт и корабли. Четыре показа спектакля состоятся в Перми с 11 по 13 октября. Билеты стоят от 1000 до 5500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...