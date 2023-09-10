Авербух представит в Перми новое ледовое шоу «Кармен» с фигуристкой Медведевой

11 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Илья Авербух готов вновь удивить пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фигурист, главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух представит свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главную роль в мюзикле сыграет чемпионка мира по фигурному катанию, призерка Олимпиады Евгения Медведева. «Илья Авербух представляет обновленный ледовый мюзикл „Кармен“. В ролях сильнейшие российские фигуристы — олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин», — говорится в афише на сайте шоу. «Кармен» — одна из самых дорогих и эффектных постановок Авербуха. На льду УДС «Молот» для спектакля выстроят многоярусные декорации. Перед зрителями предстанет целый испанский город, обещают организаторы: часовня с колоколом, площадь, порт и корабли. Четыре показа спектакля состоятся в Перми с 11 по 13 октября. Билеты стоят от 1000 до 5500 рублей.

Фигурист, главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух представит свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главную роль в мюзикле сыграет чемпионка мира по фигурному катанию, призерка Олимпиады Евгения Медведева. «Илья Авербух представляет обновленный ледовый мюзикл „Кармен“. В ролях сильнейшие российские фигуристы — олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин», — говорится в афише на сайте шоу. «Кармен» — одна из самых дорогих и эффектных постановок Авербуха. На льду УДС «Молот» для спектакля выстроят многоярусные декорации. Перед зрителями предстанет целый испанский город, обещают организаторы: часовня с колоколом, площадь, порт и корабли. Четыре показа спектакля состоятся в Перми с 11 по 13 октября. Билеты стоят от 1000 до 5500 рублей.