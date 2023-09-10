В Ханты-Мансийске «Лексус» столкнулся с грузовиком «Татра»
В Ханты-Мансийске Lexus столкнулся с грузовиком Tatra. Во время ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в полиции ХМАО.
«По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Татра“. В результате произошедшего погиб пассажир легкового автомобиля, водитель данного транспортного средства госпитализирован», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Сейчас на месте аварии продолжают работать силовики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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