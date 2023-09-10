10 сентября 2023

В ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. Видео

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В Ханты-Мансийске «Лексус» столкнулся с грузовиком «Татра» Фото:

В Ханты-Мансийске Lexus столкнулся с грузовиком Tatra. Во время ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в полиции ХМАО.

«По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Татра“. В результате произошедшего погиб пассажир легкового автомобиля, водитель данного транспортного средства госпитализирован», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Сейчас на месте аварии продолжают работать силовики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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В Ханты-Мансийске Lexus столкнулся с грузовиком Tatra. Во время ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в полиции ХМАО. «По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Татра“. В результате произошедшего погиб пассажир легкового автомобиля, водитель данного транспортного средства госпитализирован», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Сейчас на месте аварии продолжают работать силовики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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