10 сентября 2023
09 сентября 2023

Курганцы заметили в лесу черепа животных и постройку, похожую на капище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Симаков. Ритуал уничтожения Порошенко с жертвоприношением, черепа
В лесу за Введенским нашли постройку с черепами животных (архивное фото) Фото:

В лесу за селом Введенское Курганской области жители заметили развешанные черепа. С их слов, это выглядит как капище (культовое место, на котором проходят обряды и ритуалы). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«В лесу за Введенским», — делится с журналистами очевидец, приславший фото. На указанном месте расположены деревянный забор с аркой, на которой весят черепа. Также там установлен столб, который, по словам очевидцев, напоминает тотем. На самом столбе изображен символ.

По одной из версий, которую корреспонденту URA.RU рассказали курганцы, изображенный там символ скорее похож на рисунок с молота Тора, который носит название Мьельнир. На принадлежность к скандинавской мифологии указывает и то, что там использованы черепа. Также очевидцы сообщают, что данное сооружение похоже на место, куда сгоняли жертв для ритуалов и обрядов.

Между тем, у курганцев есть версия, что такую конструкцию могли построить ролевики, то есть участники субкультуры ролевого движения, которые представляют себя частью того или иного мира из книг и фильмов. В открытых источниках указано, что ролевики часто воссоздают атрибуты и одежду из понравившихся произведений.

Курганцы нашли место в лесу, которое похоже на капище
Курганцы нашли место в лесу, которое похоже на капище
Фото:
По одной из версий, на тотеме изображен символ с топора Тора
По одной из версий, на тотеме изображен символ с топора Тора
Фото:

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В лесу за селом Введенское Курганской области жители заметили развешанные черепа. С их слов, это выглядит как капище (культовое место, на котором проходят обряды и ритуалы). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «В лесу за Введенским», — делится с журналистами очевидец, приславший фото. На указанном месте расположены деревянный забор с аркой, на которой весят черепа. Также там установлен столб, который, по словам очевидцев, напоминает тотем. На самом столбе изображен символ. По одной из версий, которую корреспонденту URA.RU рассказали курганцы, изображенный там символ скорее похож на рисунок с молота Тора, который носит название Мьельнир. На принадлежность к скандинавской мифологии указывает и то, что там использованы черепа. Также очевидцы сообщают, что данное сооружение похоже на место, куда сгоняли жертв для ритуалов и обрядов. Между тем, у курганцев есть версия, что такую конструкцию могли построить ролевики, то есть участники субкультуры ролевого движения, которые представляют себя частью того или иного мира из книг и фильмов. В открытых источниках указано, что ролевики часто воссоздают атрибуты и одежду из понравившихся произведений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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