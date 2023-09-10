Антимонопольщики будут бороться с повышением цен на бензин в Перми

Ведомство проверит обоснованность цен на нефтебазах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермское УФАС будет бороться с манипуляторами, которые незаконно повышают стоимость бензина и дизельного топлива. Ведомство проверит тех, кто занимается мелкооптовой торговлей топлива.

«Пермское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой торговли бензина и дизельного топлива с нефтебаз. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Специалисты управления проанализируют цепочку формирования цены топлива от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Такое поручение поступило в Пермского УФАС из центрального аппарата ФАС России.