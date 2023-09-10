10 сентября 2023

Антимонопольщики будут бороться с повышением цен на бензин в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
Ведомство проверит обоснованность цен на нефтебазах Фото:

Пермское УФАС будет бороться с манипуляторами, которые незаконно повышают стоимость бензина и дизельного топлива. Ведомство проверит тех, кто занимается мелкооптовой торговлей топлива.

«Пермское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой торговли бензина и дизельного топлива с нефтебаз. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Специалисты управления проанализируют цепочку формирования цены топлива от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Такое поручение поступило в Пермского УФАС из центрального аппарата ФАС России.

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Пермское УФАС будет бороться с манипуляторами, которые незаконно повышают стоимость бензина и дизельного топлива. Ведомство проверит тех, кто занимается мелкооптовой торговлей топлива. «Пермское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой торговли бензина и дизельного топлива с нефтебаз. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Специалисты управления проанализируют цепочку формирования цены топлива от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Такое поручение поступило в Пермского УФАС из центрального аппарата ФАС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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