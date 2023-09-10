Челябинку отправили под суд за сокрытие гражданства Украины

11 сентября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Женщина могла проживать на территории Украины Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительницу Челябинска, скрывавшую о наличии у нее гражданства Украины, отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, с сентября 2022 года она не подала соответствующего уведомления. «В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование закончено. Дело рассматривается судом», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина приехала в Челябинск в сентябре 2022 года. У нее был паспорт гражданки РФ. Однако при этом она скрывала гражданство Украины. По документам она могла на постоянной основе проживать там. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Металлургического райсуда на звонок корреспондента не ответили.

Жительницу Челябинска, скрывавшую о наличии у нее гражданства Украины, отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, с сентября 2022 года она не подала соответствующего уведомления. «В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование закончено. Дело рассматривается судом», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина приехала в Челябинск в сентябре 2022 года. У нее был паспорт гражданки РФ. Однако при этом она скрывала гражданство Украины. По документам она могла на постоянной основе проживать там. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Металлургического райсуда на звонок корреспондента не ответили.