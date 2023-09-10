10 сентября 2023

Челябинку отправили под суд за сокрытие гражданства Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Размещение беженцев с Украины. Сургут, паспорт украины
Женщина могла проживать на территории Украины Фото:

Жительницу Челябинска, скрывавшую о наличии у нее гражданства Украины, отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, с сентября 2022 года она не подала соответствующего уведомления.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование закончено. Дело рассматривается судом», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина приехала в Челябинск в сентябре 2022 года. У нее был паспорт гражданки РФ. Однако при этом она скрывала гражданство Украины. По документам она могла на постоянной основе проживать там.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Металлургического райсуда на звонок корреспондента не ответили.

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Жительницу Челябинска, скрывавшую о наличии у нее гражданства Украины, отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, с сентября 2022 года она не подала соответствующего уведомления. «В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование закончено. Дело рассматривается судом», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина приехала в Челябинск в сентябре 2022 года. У нее был паспорт гражданки РФ. Однако при этом она скрывала гражданство Украины. По документам она могла на постоянной основе проживать там. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Металлургического райсуда на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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