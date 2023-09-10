10 сентября 2023

В ЯНАО рецидивист зарубил топором двоих мужчин и изнасиловал женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 5. ХМАО, топор, оружие, дрова
В Пуровском районе ЯНАО мужчина убил двоих собутыльников и изнасиловал женщину Фото:

В Пуровском районе ЯНАО 3 сентября ранее судимый местный житель распивал спиртное в компании двоих мужчин и женщины. Ночью он зарубил колуном собутыльников и изнасиловал женщину, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Компания, состоящая из троих мужчин и женщины, распивала спиртное в частной жилой постройке, расположенной на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью, 31-летний мужчина, из личной неприязни нанес двоим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область расположения жизненно-важных органов. Затем обвиняемый вернулся в дом и изнасиловал женщину», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

После совершения двойного убийства и изнасилования он попытался скрыться на лодке, но вскоре был задержан. В настоящее время он помещен под стражу. Следователи проводят мероприятия по сбору и укреплению доказательной базы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе ЯНАО 3 сентября ранее судимый местный житель распивал спиртное в компании двоих мужчин и женщины. Ночью он зарубил колуном собутыльников и изнасиловал женщину, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Компания, состоящая из троих мужчин и женщины, распивала спиртное в частной жилой постройке, расположенной на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью, 31-летний мужчина, из личной неприязни нанес двоим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область расположения жизненно-важных органов. Затем обвиняемый вернулся в дом и изнасиловал женщину», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. После совершения двойного убийства и изнасилования он попытался скрыться на лодке, но вскоре был задержан. В настоящее время он помещен под стражу. Следователи проводят мероприятия по сбору и укреплению доказательной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...