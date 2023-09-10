В ЯНАО рецидивист зарубил топором двоих мужчин и изнасиловал женщину

В Пуровском районе ЯНАО мужчина убил двоих собутыльников и изнасиловал женщину Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО 3 сентября ранее судимый местный житель распивал спиртное в компании двоих мужчин и женщины. Ночью он зарубил колуном собутыльников и изнасиловал женщину, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Компания, состоящая из троих мужчин и женщины, распивала спиртное в частной жилой постройке, расположенной на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью, 31-летний мужчина, из личной неприязни нанес двоим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область расположения жизненно-важных органов. Затем обвиняемый вернулся в дом и изнасиловал женщину», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

После совершения двойного убийства и изнасилования он попытался скрыться на лодке, но вскоре был задержан. В настоящее время он помещен под стражу. Следователи проводят мероприятия по сбору и укреплению доказательной базы.