Пермский губернатор получил награду от федерального министра

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью. Он получил ее из рук министра физической культуры спорта Российской Федерации Олега Матыцина.
«Дмитрий Махонин награжден медалью в честь 100-летия российского спорта», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Удостоверение и медаль Махонину вручил Матыцин.
Награждение состоялось на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Перед этим Матыцин и Махонин сыграли в настольный теннис.
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