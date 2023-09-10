Пермский губернатор получил награду от федерального министра

11 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью. Он получил ее из рук министра физической культуры спорта Российской Федерации Олега Матыцина. «Дмитрий Махонин награжден медалью в честь 100-летия российского спорта», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Удостоверение и медаль Махонину вручил Матыцин. Награждение состоялось на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Перед этим Матыцин и Махонин сыграли в настольный теннис.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью. Он получил ее из рук министра физической культуры спорта Российской Федерации Олега Матыцина. «Дмитрий Махонин награжден медалью в честь 100-летия российского спорта», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Удостоверение и медаль Махонину вручил Матыцин. Награждение состоялось на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Перед этим Матыцин и Махонин сыграли в настольный теннис.