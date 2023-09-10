10 сентября 2023

Пермский губернатор получил награду от федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью. Он получил ее из рук министра физической культуры спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

«Дмитрий Махонин награжден медалью в честь 100-летия российского спорта», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Удостоверение и медаль Махонину вручил Матыцин.

Награждение состоялось на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Перед этим Матыцин и Махонин сыграли в настольный теннис.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награжден медалью. Он получил ее из рук министра физической культуры спорта Российской Федерации Олега Матыцина. «Дмитрий Махонин награжден медалью в честь 100-летия российского спорта», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Удостоверение и медаль Махонину вручил Матыцин. Награждение состоялось на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Перед этим Матыцин и Махонин сыграли в настольный теннис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...