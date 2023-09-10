Губернатор Махонин и министр спорта РФ Матыцин сыграли в настольный теннис

Олег Матыцин и Дмитрий Махонин взяли в руки теннисные ракетки Фото: Дарья Попова © URA.RU

Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграли в настольный теннис во время визита во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Видео разместило в своем telegram-канале агентство ТАСС.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр спорта РФ Олег Матыцин сыграли в настольный теннис на Восточном экономическом форуме», — информирует ТАСС. VIII Восточный экономический форум проходит 10—13 сентября. В рамках форума Пермский край заключил соглашение с ООО «Новапорт Холдинг». Документ предусматривает расширение пассажирского терминала аэропорта при условии роста пассажиропотока, говорится на сайте краевого правительства.

В мае 2022 года Махонин и Матыцин приняли участие в хоккейном матче, сыграв между собой в разных командах: «Губерния» и «Красная звезда». Победу с минимальным преимуществом одержала «Красная звезда». Матыцин за время матча сумел забросить одну шайбу, Махонин — две.