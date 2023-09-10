10 сентября 2023

Под Березниками туристы нашли деревянную трубу XIX века. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка окружной больницы. Нижневартовск, лопата, песок
Артефакт откопали на пляже (архивное фото) Фото:

В Пермском крае около города Березники нашли старинную деревянную трубу. Вероятно, это часть рассолопровода от соляных промыслов, передает версию ученых мэр Березников Алексей Казаченко.

«Деревянная труба 7 метров. 12 металлических колец. Датируется второй половиной XIX века. Предположительно, это часть деревянного рассолопровода от соляных промыслов. Усольская земля была ими знаменита. Таких находок не было больше пятидесяти лет», — написал Казаченко в соцсетях.

По словам Казаченко, артефакт обнаружили местные жители, отдыхающие на пляже песчаной косы напротив Огурдинского бора. Сейчас его перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат находку и определят ее точный возраст.

Трубу XIX века нашли отдыхающие на пляже
Трубу XIX века нашли отдыхающие на пляже
Находку аккуратно откопали и отвезли в музей
Находку аккуратно откопали и отвезли в музей

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В Пермском крае около города Березники нашли старинную деревянную трубу. Вероятно, это часть рассолопровода от соляных промыслов, передает версию ученых мэр Березников Алексей Казаченко. «Деревянная труба 7 метров. 12 металлических колец. Датируется второй половиной XIX века. Предположительно, это часть деревянного рассолопровода от соляных промыслов. Усольская земля была ими знаменита. Таких находок не было больше пятидесяти лет», — написал Казаченко в соцсетях. По словам Казаченко, артефакт обнаружили местные жители, отдыхающие на пляже песчаной косы напротив Огурдинского бора. Сейчас его перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат находку и определят ее точный возраст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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