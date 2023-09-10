В Пермском крае около города Березники нашли старинную деревянную трубу. Вероятно, это часть рассолопровода от соляных промыслов, передает версию ученых мэр Березников Алексей Казаченко.
«Деревянная труба 7 метров. 12 металлических колец. Датируется второй половиной XIX века. Предположительно, это часть деревянного рассолопровода от соляных промыслов. Усольская земля была ими знаменита. Таких находок не было больше пятидесяти лет», — написал Казаченко в соцсетях.
По словам Казаченко, артефакт обнаружили местные жители, отдыхающие на пляже песчаной косы напротив Огурдинского бора. Сейчас его перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат находку и определят ее точный возраст.
Трубу XIX века нашли отдыхающие на пляже
Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki
Находку аккуратно откопали и отвезли в музей
Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki
В Пермском крае около города Березники нашли старинную деревянную трубу. Вероятно, это часть рассолопровода от соляных промыслов, передает версию ученых мэр Березников Алексей Казаченко. «Деревянная труба 7 метров. 12 металлических колец. Датируется второй половиной XIX века. Предположительно, это часть деревянного рассолопровода от соляных промыслов. Усольская земля была ими знаменита. Таких находок не было больше пятидесяти лет», — написал Казаченко в соцсетях. По словам Казаченко, артефакт обнаружили местные жители, отдыхающие на пляже песчаной косы напротив Огурдинского бора. Сейчас его перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат находку и определят ее точный возраст.