Артефакт откопали на пляже (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае около города Березники нашли старинную деревянную трубу. Вероятно, это часть рассолопровода от соляных промыслов, передает версию ученых мэр Березников Алексей Казаченко.

«Деревянная труба 7 метров. 12 металлических колец. Датируется второй половиной XIX века. Предположительно, это часть деревянного рассолопровода от соляных промыслов. Усольская земля была ими знаменита. Таких находок не было больше пятидесяти лет», — написал Казаченко в соцсетях.

По словам Казаченко, артефакт обнаружили местные жители, отдыхающие на пляже песчаной косы напротив Огурдинского бора. Сейчас его перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат находку и определят ее точный возраст.

Трубу XIX века нашли отдыхающие на пляже Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki