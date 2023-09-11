Свердловским чиновникам повысили зарплату

11 сентября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Госслужащим проиндексировали зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Размер окладов госслужащих в Свердловской области с 1 октября вырастут в 1,109 раза. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — говорится в документе. В департаменте информполитики региона пояснили, что индексацию зарплат работников бюджетной сферы делают ежегодно, так как идет инфляция, и деньги на эти цели закладывают еще при планировании бюджета на следующий год. «C 1 октября, помимо госслужащих, индексируется заработная плата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений — речь идет, в том числе, о сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии. До конца года предусмотрено также повышение зарплат врачей, учителей, соцработников и иных категорий работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом Президента РФ», — пояснили в департаменте. Ранее прибавление к зарплате получили чиновники из администрации Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов — на 25 тысяч рублей, спикер думы Игорь Володин — на 20 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размер окладов госслужащих в Свердловской области с 1 октября вырастут в 1,109 раза. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — говорится в документе. В департаменте информполитики региона пояснили, что индексацию зарплат работников бюджетной сферы делают ежегодно, так как идет инфляция, и деньги на эти цели закладывают еще при планировании бюджета на следующий год. «C 1 октября, помимо госслужащих, индексируется заработная плата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений — речь идет, в том числе, о сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии. До конца года предусмотрено также повышение зарплат врачей, учителей, соцработников и иных категорий работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом Президента РФ», — пояснили в департаменте. Ранее прибавление к зарплате получили чиновники из администрации Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов — на 25 тысяч рублей, спикер думы Игорь Володин — на 20 тысяч.