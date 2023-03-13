Мэру Екатеринбурга, чиновникам и депутатам подняли зарплаты, впереди — еще одно повышение

14 марта 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Зарплата Алексея Орлова выросла на 25 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Зарплату мэра Екатеринбурга Алексея Орлова подняли на 25 тысяч рублей, спикера думы Игоря Володина — на 20 тысяч. Такое решение с подачи администрации на заседании 14 марта приняла гордума. Также в документе упоминаются вице-спикер думы Виктор Тестов (повышение на 15 тысяч), лидер думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова (13 тысяч) и глава Счетной палаты Александр Гетманчук (15 тысяч). Их зарплаты состоят из нескольких частей — оклада, ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Повышение касается как раз поощрений. Поощрения для Орлова подняли до 217,3 тысячи рублей в месяц, Володина — до 170 тыс., Тестова — до 129 тыс., Овчинниковой — до 101 тыс., Гетманчука — до 113 тыс. рублей. Также увеличиваются различные надбавки для рядовых аудиторов Счетной палаты, чиновников администрации и сотрудников аппарата гордумы. Ранее власти объясняли, что таким образом пытаются решить проблему оттока специалистов в областное правительство, где платят существенно больше. По данным URA.RU, в ближайшее время зарплаты в горадминистрации могут вырасти повторно — в результате внутренней реорганизации мэрии.

Зарплату мэра Екатеринбурга Алексея Орлова подняли на 25 тысяч рублей, спикера думы Игоря Володина — на 20 тысяч. Такое решение с подачи администрации на заседании 14 марта приняла гордума. Также в документе упоминаются вице-спикер думы Виктор Тестов (повышение на 15 тысяч), лидер думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова (13 тысяч) и глава Счетной палаты Александр Гетманчук (15 тысяч). Их зарплаты состоят из нескольких частей — оклада, ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Повышение касается как раз поощрений. Поощрения для Орлова подняли до 217,3 тысячи рублей в месяц, Володина — до 170 тыс., Тестова — до 129 тыс., Овчинниковой — до 101 тыс., Гетманчука — до 113 тыс. рублей. Также увеличиваются различные надбавки для рядовых аудиторов Счетной палаты, чиновников администрации и сотрудников аппарата гордумы. Ранее власти объясняли, что таким образом пытаются решить проблему оттока специалистов в областное правительство, где платят существенно больше. По данным URA.RU, в ближайшее время зарплаты в горадминистрации могут вырасти повторно — в результате внутренней реорганизации мэрии.