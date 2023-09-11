Тюменцам рассказали, куда дешевле слетать за границу на осенних каникулах

Самые популярные направления для отдыха за границей в дни школьных каникул среди тюменцев — Турция, Таиланд и Египет. Цена на туры в эти страны начинается от 145 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд».
«До сих пор Турция, Египет и Таиланд остаются самыми востребованными направлениями для отдыха среди тюменцев. Самая минимальная по стоимости — Турция. Там отдых на двоих на 7 дней начинается от 145 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.
Чуть дороже для тюменцев обойдется отдых в Арабских Эмиратах и Таиланде. Стоимость путевок по этим направлениям начинается от 160 тысяч на двоих. Самым дорогим курортом оказался Египет. Цена на отдых в дни школьных каникул стартует от 184 тысяч рублей.
Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу в этот период начали уже бронировать в середине лета.
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