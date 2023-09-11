Тюменцам рассказали, куда дешевле слетать за границу на осенних каникулах

Директор «Награда за труд» Завьялова: дешевле всего из Тюмени слетать в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых, туризм, архив. , турция, купание в море, анталья, средиземное море, морской отдых, туризм в турции
Самым бюджетным направлением считается Турция, самым дорогим — Египет Фото:

Самые популярные направления для отдыха за границей в дни школьных каникул среди тюменцев — Турция, Таиланд и Египет. Цена на туры в эти страны начинается от 145 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд».

«До сих пор Турция, Египет и Таиланд остаются самыми востребованными направлениями для отдыха среди тюменцев. Самая минимальная по стоимости — Турция. Там отдых на двоих на 7 дней начинается от 145 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.

Чуть дороже для тюменцев обойдется отдых в Арабских Эмиратах и Таиланде. Стоимость путевок по этим направлениям начинается от 160 тысяч на двоих. Самым дорогим курортом оказался Египет. Цена на отдых в дни школьных каникул стартует от 184 тысяч рублей.

Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу в этот период начали уже бронировать в середине лета.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые популярные направления для отдыха за границей в дни школьных каникул среди тюменцев — Турция, Таиланд и Египет. Цена на туры в эти страны начинается от 145 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «До сих пор Турция, Египет и Таиланд остаются самыми востребованными направлениями для отдыха среди тюменцев. Самая минимальная по стоимости — Турция. Там отдых на двоих на 7 дней начинается от 145 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Чуть дороже для тюменцев обойдется отдых в Арабских Эмиратах и Таиланде. Стоимость путевок по этим направлениям начинается от 160 тысяч на двоих. Самым дорогим курортом оказался Египет. Цена на отдых в дни школьных каникул стартует от 184 тысяч рублей. Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу в этот период начали уже бронировать в середине лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...