Тюменцам рассказали, куда дешевле слетать за границу на осенних каникулах

Директор «Награда за труд» Завьялова: дешевле всего из Тюмени слетать в Турцию

Самым бюджетным направлением считается Турция, самым дорогим — Египет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самые популярные направления для отдыха за границей в дни школьных каникул среди тюменцев — Турция, Таиланд и Египет. Цена на туры в эти страны начинается от 145 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд».

«До сих пор Турция, Египет и Таиланд остаются самыми востребованными направлениями для отдыха среди тюменцев. Самая минимальная по стоимости — Турция. Там отдых на двоих на 7 дней начинается от 145 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.

Чуть дороже для тюменцев обойдется отдых в Арабских Эмиратах и Таиланде. Стоимость путевок по этим направлениям начинается от 160 тысяч на двоих. Самым дорогим курортом оказался Египет. Цена на отдых в дни школьных каникул стартует от 184 тысяч рублей.

Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу в этот период начали уже бронировать в середине лета.