Константин Хабенский следит за жизнью основанной им студии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский встретился в Перми с актерами детской театральной студии «Оперение». В ПТДН «Губерния» он посмотрел спектакль студии «Баллада о крыльях», после чего пообщался с ребятами.

«Константин Хабенский встретился с участниками студии „Оперение. Соль“ в „Губернии“. Юные артисты представили Константину Юрьевичу спектакль „Баллада о крыльях“, отрывок из поэмы Роберта Рождественского „210 шагов“», — сообщает ПТДН «Губерния» в соцсетях.

Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Спектакль «Баллада о крыльях» труппа студии представит широкому зрителю 18 сентября на сцене ПТДН «Губерния».