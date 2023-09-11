Актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский встретился в Перми с актерами детской театральной студии «Оперение». В ПТДН «Губерния» он посмотрел спектакль студии «Баллада о крыльях», после чего пообщался с ребятами.
«Константин Хабенский встретился с участниками студии „Оперение. Соль“ в „Губернии“. Юные артисты представили Константину Юрьевичу спектакль „Баллада о крыльях“, отрывок из поэмы Роберта Рождественского „210 шагов“», — сообщает ПТДН «Губерния» в соцсетях.
Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Спектакль «Баллада о крыльях» труппа студии представит широкому зрителю 18 сентября на сцене ПТДН «Губерния».
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