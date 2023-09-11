Константин Хабенский в Перми оценил спектакль детской студии «Оперение». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хабенский. Челябинск., хабенский константин
Константин Хабенский следит за жизнью основанной им студии (архивное фото) Фото:

Актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский встретился в Перми с актерами детской театральной студии «Оперение». В ПТДН «Губерния» он посмотрел спектакль студии «Баллада о крыльях», после чего пообщался с ребятами.

«Константин Хабенский встретился с участниками студии „Оперение. Соль“ в „Губернии“. Юные артисты представили Константину Юрьевичу спектакль „Баллада о крыльях“, отрывок из поэмы Роберта Рождественского „210 шагов“», — сообщает ПТДН «Губерния» в соцсетях.

Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Спектакль «Баллада о крыльях» труппа студии представит широкому зрителю 18 сентября на сцене ПТДН «Губерния».

После показа Хабенский проводит разбор
После показа Хабенский проводит разбор

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский встретился в Перми с актерами детской театральной студии «Оперение». В ПТДН «Губерния» он посмотрел спектакль студии «Баллада о крыльях», после чего пообщался с ребятами. «Константин Хабенский встретился с участниками студии „Оперение. Соль“ в „Губернии“. Юные артисты представили Константину Юрьевичу спектакль „Баллада о крыльях“, отрывок из поэмы Роберта Рождественского „210 шагов“», — сообщает ПТДН «Губерния» в соцсетях. Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Спектакль «Баллада о крыльях» труппа студии представит широкому зрителю 18 сентября на сцене ПТДН «Губерния».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...