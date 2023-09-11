Автор объявления уверяет, что вложения окупятся за пять с половиной лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают вложиться в строительство жилого комплекса на острове Бали. Сумма инвестиций — полтора миллиарда рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«Предлагается уникальный проект развития комплекса недвижимости на острове Бали в Убуде, включающий 60 апартаментов и 12 вилл, а также обширную инфраструктуру, сочетающую в себе различные удобства и услуги. В состав комплекса входят такие объекты как ночной клуб, рестораны, коворкинг, спортзал, садик и магазины. Сумма инвестиций — полтора миллиарда рублей», — указано в объявлении.

Будущего владельца уверяют, что вложения окупят себя за пять с половиной лет. «Благодаря разнообразию предлагаемых услуг и удобств, а также привлекательному месторасположению, проект может привлечь постоянных клиентов и обеспечить стабильный поток доходов», — говорится в сообщении.

Площадь территории будущего комплекса — 2,7 гектара Фото: Avito