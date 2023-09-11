Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

11 сентября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Заявления Энтони Блинкена о неготовности РФ к переговорам не соответствуют действительности, сказал Песков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы неготовности президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отметил, что президент России неоднократно говорил о готовности к диалогу с Киевом для завершения конфликта. По словам Пескова, Москва не сможет игнорировать мнение жителей новых регионов России, а также абстрагироваться от новых реалий украинского кризиса. «Это все новые условия, которые нельзя не учитывать», — заключил пресс-секретарь. Ранее Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ. Однако Путин, по словам госсекретаря, не проявляет интерес к дипломатическому разрешению конфликта, пишет телеканал 360.

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы неготовности президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отметил, что президент России неоднократно говорил о готовности к диалогу с Киевом для завершения конфликта. По словам Пескова, Москва не сможет игнорировать мнение жителей новых регионов России, а также абстрагироваться от новых реалий украинского кризиса. «Это все новые условия, которые нельзя не учитывать», — заключил пресс-секретарь. Ранее Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ. Однако Путин, по словам госсекретаря, не проявляет интерес к дипломатическому разрешению конфликта, пишет телеканал 360.