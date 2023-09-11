Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Заявления Энтони Блинкена о неготовности РФ к переговорам не соответствуют действительности, сказал Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы неготовности президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент России неоднократно говорил о готовности к диалогу с Киевом для завершения конфликта. По словам Пескова, Москва не сможет игнорировать мнение жителей новых регионов России, а также абстрагироваться от новых реалий украинского кризиса. «Это все новые условия, которые нельзя не учитывать», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ. Однако Путин, по словам госсекретаря, не проявляет интерес к дипломатическому разрешению конфликта, пишет телеканал 360.

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Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы неготовности президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отметил, что президент России неоднократно говорил о готовности к диалогу с Киевом для завершения конфликта. По словам Пескова, Москва не сможет игнорировать мнение жителей новых регионов России, а также абстрагироваться от новых реалий украинского кризиса. «Это все новые условия, которые нельзя не учитывать», — заключил пресс-секретарь. Ранее Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ. Однако Путин, по словам госсекретаря, не проявляет интерес к дипломатическому разрешению конфликта, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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