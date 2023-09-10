Военный из Ноябрьска вернулся домой после проведенного в зоне спецоперации года. Об этом сообщили в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Ранее мужчина работал учителем в школе, в ближайшее время он вернется на работу.
«Владимир Федотов — учитель школы №12, бывший военный. Осенью вызвался добровольцем и ушел в зону СВО. Почти год отбывал службу в рядах десантного штурмового отряда в Луганской Народной Республике. <…> Теперь мужчина дома с родными и близкими. В Ноябрьске у Владимира супруга, взрослые сыновья и пятеро внуков», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Салехард прилетели двое военнослужащих из зоны СВО. Бойцы год не были дома, в аэропорту их встретили родные, коллеги и друзья.
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