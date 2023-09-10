10 сентября 2023

Учитель из ЯНАО вернулся в школу после года в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведчик, штурмовик, военная экипировка, участник сво
Мужчина работал учителем в школе до того, как отправиться на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный из Ноябрьска вернулся домой после проведенного в зоне спецоперации года. Об этом сообщили в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Ранее мужчина работал учителем в школе, в ближайшее время он вернется на работу.

«Владимир Федотов — учитель школы №12, бывший военный. Осенью вызвался добровольцем и ушел в зону СВО. Почти год отбывал службу в рядах десантного штурмового отряда в Луганской Народной Республике. <…> Теперь мужчина дома с родными и близкими. В Ноябрьске у Владимира супруга, взрослые сыновья и пятеро внуков», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Салехард прилетели двое военнослужащих из зоны СВО. Бойцы год не были дома, в аэропорту их встретили родные, коллеги и друзья.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный из Ноябрьска вернулся домой после проведенного в зоне спецоперации года. Об этом сообщили в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Ранее мужчина работал учителем в школе, в ближайшее время он вернется на работу. «Владимир Федотов — учитель школы №12, бывший военный. Осенью вызвался добровольцем и ушел в зону СВО. Почти год отбывал службу в рядах десантного штурмового отряда в Луганской Народной Республике. <…> Теперь мужчина дома с родными и близкими. В Ноябрьске у Владимира супруга, взрослые сыновья и пятеро внуков», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Салехард прилетели двое военнослужащих из зоны СВО. Бойцы год не были дома, в аэропорту их встретили родные, коллеги и друзья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...