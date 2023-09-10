Учитель из ЯНАО вернулся в школу после года в зоне СВО. Видео

11 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Мужчина работал учителем в школе до того, как отправиться на спецоперацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный из Ноябрьска вернулся домой после проведенного в зоне спецоперации года. Об этом сообщили в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Ранее мужчина работал учителем в школе, в ближайшее время он вернется на работу. «Владимир Федотов — учитель школы №12, бывший военный. Осенью вызвался добровольцем и ушел в зону СВО. Почти год отбывал службу в рядах десантного штурмового отряда в Луганской Народной Республике. <…> Теперь мужчина дома с родными и близкими. В Ноябрьске у Владимира супруга, взрослые сыновья и пятеро внуков», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Салехард прилетели двое военнослужащих из зоны СВО. Бойцы год не были дома, в аэропорту их встретили родные, коллеги и друзья.

Военный из Ноябрьска вернулся домой после проведенного в зоне спецоперации года. Об этом сообщили в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Ранее мужчина работал учителем в школе, в ближайшее время он вернется на работу. «Владимир Федотов — учитель школы №12, бывший военный. Осенью вызвался добровольцем и ушел в зону СВО. Почти год отбывал службу в рядах десантного штурмового отряда в Луганской Народной Республике. <…> Теперь мужчина дома с родными и близкими. В Ноябрьске у Владимира супруга, взрослые сыновья и пятеро внуков», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Салехард прилетели двое военнослужащих из зоны СВО. Бойцы год не были дома, в аэропорту их встретили родные, коллеги и друзья.