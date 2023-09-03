03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Салехард прилетели двое военнослужащих, год пробывших в зоне СВО. Фото

В аэропорту Салехарда родные встретили двух отпускников из зоны СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Павел Витязев и Евгений Болдусев прилетели в отпуск, после года в зоне СВО Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года.

В аэропорту Салехарда встретили двух бойцов СВО
В аэропорту Салехарда встретили двух бойцов СВО
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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