В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.
«Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года.
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года.