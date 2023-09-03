В Салехард прилетели двое военнослужащих, год пробывших в зоне СВО. Фото

В аэропорту Салехарда родные встретили двух отпускников из зоны СВО

04 сентября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Павел Витязев и Евгений Болдусев прилетели в отпуск, после года в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года. В аэропорту Салехарда встретили двух бойцов СВО Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/14137

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) родные встретили отпускников из зоны спецоперации Павла Витязева и Евгения Болдусева, которые не были дома год. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Сегодня рейсом из Сочи в столицу округа из зоны СВО вернулись Павел Витязев и Евгений Болдусев. В аэропорту их тепло приветствовали родные, близкие, друзья, коллеги и долго аплодировали пассажиры», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Герои прибыли в Салехард рейсом из Сочи. Военнослужащие планируют провести отпуск в кругу родных и друзей и получить позитивные эмоции от празднования Дня города. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги встречали жителя Приуральского района, также почти год пробывшего в зоне спецоперации. Он был мобилизован в сентябре прошлого года.