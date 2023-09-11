Путин присвоил десяти городам почетные звания. Скрин

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин оценил героизм жителей российских городов Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Звание присваивается за «значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне», за их массовый героизм и самоотверженность. Среди награжденных: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка, Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рубцовск (Алтайский край), Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Звание присваивается за «значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне», за их массовый героизм и самоотверженность. Среди награжденных: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка, Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рубцовск (Алтайский край), Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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