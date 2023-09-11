Путин присвоил десяти городам почетные звания. Скрин 11 сентября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 + Путин оценил героизм жителей российских городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Звание присваивается за «значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне», за их массовый героизм и самоотверженность. Среди награжденных: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка, Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рубцовск (Алтайский край), Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Фото: скрин указа с официального портала опубликования правовых актов Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Звание присваивается за «значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне», за их массовый героизм и самоотверженность. Среди награжденных: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка, Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рубцовск (Алтайский край), Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям