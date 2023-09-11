Путин оценил героизм жителей российских городов
Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Звание присваивается за «значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне», за их массовый героизм и самоотверженность. Среди награжденных: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка, Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рубцовск (Алтайский край), Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
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