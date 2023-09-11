В Тюменской области инвалид-погорелец семь лет ждет жилья от властей

Пожилой женщине приходится самой таскать дрова и проситься помыться к знакомым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожилая жительница Вагайского района, чей дом сгорел в 2016 году, все еще ждет, когда власти предоставят ей жилье как малоимущему инвалиду. Об этом URA.RU рассказала племянница женщины.

«Дом тети сгорел в 2016 году, из-за неисправности газового котла. Ночью она выскочила полураздетая, к счастью, не сгорела сама. Тетя инвалид, ранее перенесла онкологию, малоимущая. Но вот уже семь лет жилье ей так и не предоставляют», — рассказала племянница погорелицы Айгуль Капшина.

Сейчас пожилая инвалид проживает в квартире, которую ей уступила родственница, в одном из сел Вагайского района. Жилье муниципальное, соцнайм. По сути, женщина находится там на «птичьих» правах.

В доме на четверых хозяев нет ни ванной, ни бани. Мыться женщина ездит к знакомым. Также ей приходится самой таскать дрова, чтобы топить печь. А в квартире, с которой граничит жилье инвалида, обвалился потолок и она боится, что та же участь может ждать и ее.

«Районная администрация после пожара предлагала маневренное жилье. Но в нем, по сути, ни окон, ни дверей, состояние запущенное. Помочь тете некому: у двух детей свои семьи, еще двое сыновей находятся на СВО. Да и почему, если ей положена помощь государства, она не может ее получить?» — отмечает Айгуль Капшина.

В ответ на запросы девушки в правительстве региона пояснили, что инвалид и погорелица числится в списках претендентов на соцнайм, как малоимущая, под номером 146. В квартире, где она живет сейчас, недавно провели поддерживающий ремонт.

URA.RU направило запрос в администрацию Вагайского района. Ответ ожидается.