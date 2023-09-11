Школьников челябинского села отправили на дистант из-за менингококковой инфекции

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В классах, где учатся зараженная менингококковой инфекцией и ее брат, провели дезинфекцию Фото:

В поселке Октябрьском Красноармейского района Челябинской области два класса перевели на дистанционное обучения из-за менингококковой инфекции. Школьники пробудут на карантине минимум 20 дней.

«В Октябрьской школе два класса в срочном порядке были вынуждены отправиться на дистанционный формат из-за менингококковой инфекции. Карантинные меры пока приняты на 20 дней по предписанию Роспотребнадзора», — передает 11 сентября издание «Маяк».

Ученица заразилась ей еще до начала учебного года и на данный момент находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Кроме ее одноклассников на карантин также отправили ребят, учащихся с ее братом.

В школе №1 села Миасского 94 ребенка отправили на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Более 20% заболевших были зафиксированы в четырех классах учебного заведения.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения. В управлении образования Красноармейского района на звонок URA.RU не ответили.

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В поселке Октябрьском Красноармейского района Челябинской области два класса перевели на дистанционное обучения из-за менингококковой инфекции. Школьники пробудут на карантине минимум 20 дней. «В Октябрьской школе два класса в срочном порядке были вынуждены отправиться на дистанционный формат из-за менингококковой инфекции. Карантинные меры пока приняты на 20 дней по предписанию Роспотребнадзора», — передает 11 сентября издание «Маяк». Ученица заразилась ей еще до начала учебного года и на данный момент находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Кроме ее одноклассников на карантин также отправили ребят, учащихся с ее братом. В школе №1 села Миасского 94 ребенка отправили на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Более 20% заболевших были зафиксированы в четырех классах учебного заведения. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения. В управлении образования Красноармейского района на звонок URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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