Киев назвал новое условие для успешного контрнаступления

Ермак: от решения США по ракетам ATACMS зависит продвижение ВСУ

11 сентября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Успех наступления ВСУ зависит от поставок дальнобойных ракет США, сказал Андрей Ермак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эффективность украинского наступления зависит от решения США по передаче дальнобойных ракет ATACMS для Киева. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. «Когда мы говорим о дальнобойных ракетах [ATACMS] для Украины — это не просто прихоть, а настоящая потребность. От этого зависит эффективность армии на поле боя, а также жизнь военных и наше продвижение вперед», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского активно работает над вопросом поставки боеприпасов с Вашингтоном. Он также заявил о прогрессе в обсуждении передачи этого орудия. Киев начал наступление еще в июне 2023 года. Однако более, чем за два месяца украинские войска не смогли добиться успехов. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих, сообщает MK.RU . Также сообщалось, что Вашингтон может включить ATAMCS в новый пакет военной помощи Киеву, пишет деловое издание «Взгляд». Позже президент США Джо Байден заявил, что близок к решению об отправке дальнобойных ракет для Украины, передает RT. В СМИ писали, что поставки этих ракет могут спровоцировать удары по российским территориям. Так, американский боеприпас способен долететь из Украины до Воронежа или Ростова-на-Дону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективность украинского наступления зависит от решения США по передаче дальнобойных ракет ATACMS для Киева. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. «Когда мы говорим о дальнобойных ракетах [ATACMS] для Украины — это не просто прихоть, а настоящая потребность. От этого зависит эффективность армии на поле боя, а также жизнь военных и наше продвижение вперед», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского активно работает над вопросом поставки боеприпасов с Вашингтоном. Он также заявил о прогрессе в обсуждении передачи этого орудия. Киев начал наступление еще в июне 2023 года. Однако более, чем за два месяца украинские войска не смогли добиться успехов. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих, сообщает MK.RU. Также сообщалось, что Вашингтон может включить ATAMCS в новый пакет военной помощи Киеву, пишет деловое издание «Взгляд». Позже президент США Джо Байден заявил, что близок к решению об отправке дальнобойных ракет для Украины, передает RT. В СМИ писали, что поставки этих ракет могут спровоцировать удары по российским территориям. Так, американский боеприпас способен долететь из Украины до Воронежа или Ростова-на-Дону.