Военные пенсионеры в зоне СВО будут получать 100-процентную компенсацию

Владимир Путин подписал новый указ для военнослужащих в зоне спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Контрактники, мобилизованные и военные пенсионеры из зоны спецоперации будут получать военную пенсию в полном объеме. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован
Ранее был опубликован указ, по которому срок службы в зоне спецоперации засчитывается дважды при расчете пенсии. Ожидается, что 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 10,5%.
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