Военные пенсионеры в зоне СВО будут получать 100-процентную компенсацию

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал новый указ для военнослужащих в зоне спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрактники, мобилизованные и военные пенсионеры из зоны спецоперации будут получать военную пенсию в полном объеме. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов.

Ранее был опубликован указ, по которому срок службы в зоне спецоперации засчитывается дважды при расчете пенсии. Ожидается, что 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 10,5%.

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Контрактники, мобилизованные и военные пенсионеры из зоны спецоперации будут получать военную пенсию в полном объеме. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов. Ранее был опубликован указ, по которому срок службы в зоне спецоперации засчитывается дважды при расчете пенсии. Ожидается, что 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 10,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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