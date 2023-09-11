Военные пенсионеры в зоне СВО будут получать 100-процентную компенсацию 11 сентября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал новый указ для военнослужащих в зоне спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактники, мобилизованные и военные пенсионеры из зоны спецоперации будут получать военную пенсию в полном объеме. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов . Ранее был опубликован указ, по которому срок службы в зоне спецоперации засчитывается дважды при расчете пенсии. Ожидается, что 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 10,5%. Контрактники, мобилизованные и военные пенсионеры из зоны спецоперации будут получать военную пенсию в полном объеме. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов. Ранее был опубликован указ, по которому срок службы в зоне спецоперации засчитывается дважды при расчете пенсии. Ожидается, что 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 10,5%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям