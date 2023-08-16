Собянин назвал число москвичей, участвующих в СВО

Собянин: около 45 тысяч москвичей участвуют в СВО
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Сергей Собянин заявил, что 20 тысяч москвичей отправились на СВО в ходе мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 45 тысяч москвичей участвуют в спецоперации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва является военным городом.

«По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч <…> То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил Собянин в рамках открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Он отметил, что не меньше пяти тысяч профессиональных военных из Москвы участвуют в спецоперации на Украине. Собянин назвал Москву военным городом.

Ранее мэр Москвы заявил, что речи о второй мобилизации не идет. Он отметил, что военкоматы обновляют учетные данные о призывниках.

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Около 45 тысяч москвичей участвуют в спецоперации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва является военным городом. «По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч <…> То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил Собянин в рамках открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Он отметил, что не меньше пяти тысяч профессиональных военных из Москвы участвуют в спецоперации на Украине. Собянин назвал Москву военным городом. Ранее мэр Москвы заявил, что речи о второй мобилизации не идет. Он отметил, что военкоматы обновляют учетные данные о призывниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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