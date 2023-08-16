Собянин назвал число москвичей, участвующих в СВО

Собянин: около 45 тысяч москвичей участвуют в СВО

16 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин заявил, что 20 тысяч москвичей отправились на СВО в ходе мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 45 тысяч москвичей участвуют в спецоперации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва является военным городом. «По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч <…> То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил Собянин в рамках открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Он отметил, что не меньше пяти тысяч профессиональных военных из Москвы участвуют в спецоперации на Украине. Собянин назвал Москву военным городом. Ранее мэр Москвы заявил, что речи о второй мобилизации не идет. Он отметил, что военкоматы обновляют учетные данные о призывниках.

Около 45 тысяч москвичей участвуют в спецоперации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва является военным городом. «По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч <…> То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил Собянин в рамках открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Он отметил, что не меньше пяти тысяч профессиональных военных из Москвы участвуют в спецоперации на Украине. Собянин назвал Москву военным городом. Ранее мэр Москвы заявил, что речи о второй мобилизации не идет. Он отметил, что военкоматы обновляют учетные данные о призывниках.