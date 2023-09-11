В Тюмени раскрыли, сколько мандатов получили партии на выборах в гордуму

В гордуме Тюмени больше всего мандатов досталось «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, фракция единая россия
Больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия» Фото:
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Выборы-2023

В Тюменскую городскую думу избрались 36 депутатов. По данным источника URA.RU больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия».

«„Единая Россия“ — 28 депутатов, ЛДПР — 4 депутата, КПРФ — 2 депутата, „Справедливая Россия“ — 2 депутата. Малым партиям не удалось преодолеть барьер для того, чтобы получить представительство в гордуме Тюмени», — сообщил источник агентства.

Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму партия «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть.

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В Тюменскую городскую думу избрались 36 депутатов. По данным источника URA.RU больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ — 28 депутатов, ЛДПР — 4 депутата, КПРФ — 2 депутата, „Справедливая Россия“ — 2 депутата. Малым партиям не удалось преодолеть барьер для того, чтобы получить представительство в гордуме Тюмени», — сообщил источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму партия «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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