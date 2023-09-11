В Тюмени раскрыли, сколько мандатов получили партии на выборах в гордуму

В гордуме Тюмени больше всего мандатов досталось «Единой России»

11 сентября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Тюменскую городскую думу избрались 36 депутатов. По данным источника URA.RU больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ — 28 депутатов, ЛДПР — 4 депутата, КПРФ — 2 депутата, „Справедливая Россия“ — 2 депутата. Малым партиям не удалось преодолеть барьер для того, чтобы получить представительство в гордуме Тюмени», — сообщил источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму партия «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть.

В Тюменскую городскую думу избрались 36 депутатов. По данным источника URA.RU больше всего мандатов досталось партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ — 28 депутатов, ЛДПР — 4 депутата, КПРФ — 2 депутата, „Справедливая Россия“ — 2 депутата. Малым партиям не удалось преодолеть барьер для того, чтобы получить представительство в гордуме Тюмени», — сообщил источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму партия «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть.