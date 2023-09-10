Известны предварительные итоги выборов в Тюменскую городскую думу

В Тюменскую городскую думу избрались 36 депутатов

11 сентября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

В гордуму Тюмени избрались 36 депутатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 По предварительным данным итогов выборов 10 сентября, в городскую думу Тюмени войдут представители непарламентской партии, а «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. Сведения приводятся в системе ГАС «Выборы». По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 49,99% (в 2018 году — 39,45%) избирателей. На втором месте ЛДПР с 15,17% голосов (в 2018 году — 24,47%), на третьем КПРФ с 8,83% (в 2018 году — 18,39% избирателей), далее идет «Справедливая Россия — За правду!» с 6,49% голосов избирателей (в 2018 году -12,45%). Неожиданно пятипроцентный барьер преодолели списки партии «Новые люди», они получили 6,06% голосов. И список «Партии пенсионеров» на грани прохождения — 5,35% голосов избирателей. За ночь подсчета список партии «Коммунисты России» балансировал на грани прохождения и к семи утра у них 4,83% голосов избирателей. Количество мест в думе будет распределено по системе империале, когда голоса непрошедших пятипроцентный барьер будут отданы лидерам гонки. Данные ожидаются в 13:00, на пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По предварительным данным итогов выборов 10 сентября, в городскую думу Тюмени войдут представители непарламентской партии, а «Единая Россия» получила больший процент голосов избирателей, чем в 2018 году. Сведения приводятся в системе ГАС «Выборы». По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 49,99% (в 2018 году — 39,45%) избирателей. На втором месте ЛДПР с 15,17% голосов (в 2018 году — 24,47%), на третьем КПРФ с 8,83% (в 2018 году — 18,39% избирателей), далее идет «Справедливая Россия — За правду!» с 6,49% голосов избирателей (в 2018 году -12,45%). Неожиданно пятипроцентный барьер преодолели списки партии «Новые люди», они получили 6,06% голосов. И список «Партии пенсионеров» на грани прохождения — 5,35% голосов избирателей. За ночь подсчета список партии «Коммунисты России» балансировал на грани прохождения и к семи утра у них 4,83% голосов избирателей. Количество мест в думе будет распределено по системе империале, когда голоса непрошедших пятипроцентный барьер будут отданы лидерам гонки. Данные ожидаются в 13:00, на пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам. Состав Тюменской городской думы обновится на треть.