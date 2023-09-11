Юрист Бударагин раскрыл, кто может получить прибавку к пенсии

Юрист Бударагин: пенсионеру положена прибавка за уход за другим пожилым

12 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Пенсионерам доплачивают за работу на Севере и сельской местности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерам, на содержании которых находятся дети, инвалиды или пожилые граждане, могут получить доплату в размере около 2000 рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы, независимо от возраста, имеют право на отбавку пенсии в виде удвоения фиксированной выплаты, составляющую базовую часть пенсии. Жители Крайнего Севера и те, кто отработал там определенный стаж, имеют право на так называемую надбавку в размере 50 процентов. За большой трудовой стаж в сельской местности положена доплата в размере 25 процентов от фиксированный выплаты. Если на полном содержании пенсионера находятся иждивенцы и несовершеннолетние дети, инвалиды и другие пенсионеры, назначается доплата в размере чуть более 2000 рублей», — сказал Александр Бударагин. Также россияне могут получить срочную пенсионную выплату, отметил юрист. «Это вид пенсионных выплат доступен только тем, кто делал добровольные отчисления на накопительную пенсию через программу софинансирования или через средства маткапитала. Социальные доплаты к пенсии положены всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Назначение социальной выплаты происходит автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. В регионах есть свои льготы, которые могут отличиться. Это компенсация транспортных расходов, субсидии на оплату коммунальных услуг и капремонт», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерам, на содержании которых находятся дети, инвалиды или пожилые граждане, могут получить доплату в размере около 2000 рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы, независимо от возраста, имеют право на отбавку пенсии в виде удвоения фиксированной выплаты, составляющую базовую часть пенсии. Жители Крайнего Севера и те, кто отработал там определенный стаж, имеют право на так называемую надбавку в размере 50 процентов. За большой трудовой стаж в сельской местности положена доплата в размере 25 процентов от фиксированный выплаты. Если на полном содержании пенсионера находятся иждивенцы и несовершеннолетние дети, инвалиды и другие пенсионеры, назначается доплата в размере чуть более 2000 рублей», — сказал Александр Бударагин. Также россияне могут получить срочную пенсионную выплату, отметил юрист. «Это вид пенсионных выплат доступен только тем, кто делал добровольные отчисления на накопительную пенсию через программу софинансирования или через средства маткапитала. Социальные доплаты к пенсии положены всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Назначение социальной выплаты происходит автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. В регионах есть свои льготы, которые могут отличиться. Это компенсация транспортных расходов, субсидии на оплату коммунальных услуг и капремонт», — объяснил собеседник URA.RU.