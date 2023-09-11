Phuket News: российский боец ММА Асхабов задержан за ограбление и пытки

11 сентября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Хусейн Асхабов задержан полицией Таиланда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан задержаны. Они обвиняются в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца, передает Phuket News. «Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек спланировали врыв на виллу итальянского гражданина на Пхукете (Таиланд). Исполнители держали его связанным с кляпом во рту и избивали итальянца, добиваясь информации о драгоценностях», — передает информацию Phuket News . Отмечается, что соучастники смогли украсть у итальянца почти 350 тысяч долларов (33 777 905 рублей). По информации полиции, Асхабов и Хасан не врывались в дом, однако они придумали план, как это сделать. Асхабов в ММА победил 23 раза. Проиграл он только один раз. Это произошло в дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2023 года.

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан задержаны. Они обвиняются в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца, передает Phuket News. «Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек спланировали врыв на виллу итальянского гражданина на Пхукете (Таиланд). Исполнители держали его связанным с кляпом во рту и избивали итальянца, добиваясь информации о драгоценностях», — передает информацию Phuket News. Отмечается, что соучастники смогли украсть у итальянца почти 350 тысяч долларов (33 777 905 рублей). По информации полиции, Асхабов и Хасан не врывались в дом, однако они придумали план, как это сделать. Асхабов в ММА победил 23 раза. Проиграл он только один раз. Это произошло в дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2023 года.