Phuket News: российский боец ММА Асхабов задержан за ограбление и пытки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Хусейн Асхабов задержан полицией Таиланда Фото:

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан задержаны. Они обвиняются в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца, передает Phuket News.

«Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек спланировали врыв на виллу итальянского гражданина на Пхукете (Таиланд). Исполнители держали его связанным с кляпом во рту и избивали итальянца, добиваясь информации о драгоценностях», — передает информацию Phuket News. Отмечается, что соучастники смогли украсть у итальянца почти 350 тысяч долларов (33 777 905 рублей). По информации полиции, Асхабов и Хасан не врывались в дом, однако они придумали план, как это сделать.

Асхабов в ММА победил 23 раза. Проиграл он только один раз. Это произошло в дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2023 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан задержаны. Они обвиняются в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца, передает Phuket News. «Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек спланировали врыв на виллу итальянского гражданина на Пхукете (Таиланд). Исполнители держали его связанным с кляпом во рту и избивали итальянца, добиваясь информации о драгоценностях», — передает информацию Phuket News. Отмечается, что соучастники смогли украсть у итальянца почти 350 тысяч долларов (33 777 905 рублей). По информации полиции, Асхабов и Хасан не врывались в дом, однако они придумали план, как это сделать. Асхабов в ММА победил 23 раза. Проиграл он только один раз. Это произошло в дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...