Подросток ушел из дома утром 11 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях.

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Климкина Богдана, 13 лет. Утром 11 сентября ушел из дома №18 по улице Жукова и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте».

По данным координаторов поиска, юноша был одет в черную куртку с белыми полосками на рукаве и черные джинсы. Его рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные.

Ранее в Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас». Ребенок найден 11 сентября, жив.