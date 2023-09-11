11 сентября 2023

В Магнитогорске пропал подросток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Подросток ушел из дома утром 11 сентября Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях.

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Климкина Богдана, 13 лет. Утром 11 сентября ушел из дома №18 по улице Жукова и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте».

По данным координаторов поиска, юноша был одет в черную куртку с белыми полосками на рукаве и черные джинсы. Его рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные.

Ранее в Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас». Ребенок найден 11 сентября, жив.

Ребенок пропал еще утром 11 сентября
Ребенок пропал еще утром 11 сентября

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях. «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Климкина Богдана, 13 лет. Утром 11 сентября ушел из дома №18 по улице Жукова и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте». По данным координаторов поиска, юноша был одет в черную куртку с белыми полосками на рукаве и черные джинсы. Его рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные. Ранее в Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас». Ребенок найден 11 сентября, жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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