В Курганской области перевозчик собирается оспорить решение о штрафе

12 сентября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

По мнению надзорного ведомства, водитель автобуса нарушил закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Курганской области, собираются оспорить решение надзорного ведомства о штрафе. Об этом рассказал юрист Петр Волосников, который защищает интересы предприятия. «Оштрафовали. Собственник предприятия [перевозчик] — принципиальный, не считает что нарушение серьезное, а считает, что должно быть максимум предупреждение. Будем судиться», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале. Юрист уточнил, что водитель автобуса, высадил пассажиров на автостанции, после чего прошел послерейсовый медконтроль в 18:50, транспортное средство поставил на стоянку только в 19:05. Таким образом он 15 минут ездил не проконтролированный медиком. Доводы директора предприятия о том, что больница в районе одна, и водителю удобнее сначала пройти контроль, а потом уже поставить автобус на стоянку, чем в обратном порядке (как положено по закону) — поставить технику и пешком вернуться в больницу, не убедили контролирующие органы. Решение ведомства будет обжаловано в суде.

Представители компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Курганской области, собираются оспорить решение надзорного ведомства о штрафе. Об этом рассказал юрист Петр Волосников, который защищает интересы предприятия. «Оштрафовали. Собственник предприятия [перевозчик] — принципиальный, не считает что нарушение серьезное, а считает, что должно быть максимум предупреждение. Будем судиться», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале. Юрист уточнил, что водитель автобуса, высадил пассажиров на автостанции, после чего прошел послерейсовый медконтроль в 18:50, транспортное средство поставил на стоянку только в 19:05. Таким образом он 15 минут ездил не проконтролированный медиком. Доводы директора предприятия о том, что больница в районе одна, и водителю удобнее сначала пройти контроль, а потом уже поставить автобус на стоянку, чем в обратном порядке (как положено по закону) — поставить технику и пешком вернуться в больницу, не убедили контролирующие органы. Решение ведомства будет обжаловано в суде.