11 сентября 2023
10 сентября 2023

В Курганской области перевозчик собирается оспорить решение о штрафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новых автобусов. Курган , водитель, водители автобусов
По мнению надзорного ведомства, водитель автобуса нарушил закон Фото:

Представители компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Курганской области, собираются оспорить решение надзорного ведомства о штрафе. Об этом рассказал юрист Петр Волосников, который защищает интересы предприятия.

«Оштрафовали. Собственник предприятия [перевозчик] — принципиальный, не считает что нарушение серьезное, а считает, что должно быть максимум предупреждение. Будем судиться», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале.

Юрист уточнил, что водитель автобуса, высадил пассажиров на автостанции, после чего прошел послерейсовый медконтроль в 18:50, транспортное средство поставил на стоянку только в 19:05. Таким образом он 15 минут ездил не проконтролированный медиком. Доводы директора предприятия о том, что больница в районе одна, и водителю удобнее сначала пройти контроль, а потом уже поставить автобус на стоянку, чем в обратном порядке (как положено по закону) — поставить технику и пешком вернуться в больницу, не убедили контролирующие органы. Решение ведомства будет обжаловано в суде.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Курганской области, собираются оспорить решение надзорного ведомства о штрафе. Об этом рассказал юрист Петр Волосников, который защищает интересы предприятия. «Оштрафовали. Собственник предприятия [перевозчик] — принципиальный, не считает что нарушение серьезное, а считает, что должно быть максимум предупреждение. Будем судиться», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале. Юрист уточнил, что водитель автобуса, высадил пассажиров на автостанции, после чего прошел послерейсовый медконтроль в 18:50, транспортное средство поставил на стоянку только в 19:05. Таким образом он 15 минут ездил не проконтролированный медиком. Доводы директора предприятия о том, что больница в районе одна, и водителю удобнее сначала пройти контроль, а потом уже поставить автобус на стоянку, чем в обратном порядке (как положено по закону) — поставить технику и пешком вернуться в больницу, не убедили контролирующие органы. Решение ведомства будет обжаловано в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...