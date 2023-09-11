Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за длинных волос

12 сентября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Угрозы пистолетом начались из-за длинных волос екатеринбуржца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за еврейской внешности и длинных волос. Конфликт произошел днем 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15. Об этом сообщили в соцсети. «Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы ехал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Обещал ударить и показывал пистолет», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». В соцсети сообщили, что угрожавшего мужчину задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции доставили в территориальный ОВД 49-летнего гражданина с признаками сильного опьянения. Доставленный задержан в административном порядке и будет опрошен после вытрезвления. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве. Полицейские отметили, что пострадавший написал заявление, силовики проводят расследование.

Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за еврейской внешности и длинных волос. Конфликт произошел днем 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15. Об этом сообщили в соцсети. «Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы ехал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Обещал ударить и показывал пистолет», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». В соцсети сообщили, что угрожавшего мужчину задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции доставили в территориальный ОВД 49-летнего гражданина с признаками сильного опьянения. Доставленный задержан в административном порядке и будет опрошен после вытрезвления. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве. Полицейские отметили, что пострадавший написал заявление, силовики проводят расследование.