11 сентября 2023

Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за длинных волос

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пистолет, кольт, пистолет colt1911
Угрозы пистолетом начались из-за длинных волос екатеринбуржца Фото:

Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за еврейской внешности и длинных волос. Конфликт произошел днем 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15. Об этом сообщили в соцсети.

«Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы ехал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Обещал ударить и показывал пистолет», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». В соцсети сообщили, что угрожавшего мужчину задержали сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции доставили в территориальный ОВД 49-летнего гражданина с признаками сильного опьянения. Доставленный задержан в административном порядке и будет опрошен после вытрезвления. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве. Полицейские отметили, что пострадавший написал заявление, силовики проводят расследование.

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Пьяный екатеринбуржец угрожал мужчине пистолетом из-за еврейской внешности и длинных волос. Конфликт произошел днем 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15. Об этом сообщили в соцсети. «Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы ехал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Обещал ударить и показывал пистолет», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». В соцсети сообщили, что угрожавшего мужчину задержали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции доставили в территориальный ОВД 49-летнего гражданина с признаками сильного опьянения. Доставленный задержан в административном порядке и будет опрошен после вытрезвления. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве. Полицейские отметили, что пострадавший написал заявление, силовики проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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