Полиция проводит проверку по факту избиения подростка двумя мужчинами в Перми

12 сентября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции занялись расследованием происшествия с подростком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подросток, которого жестоко избили два мужчины в Перми, написал заявление в полицию. В ведомстве обещали разобраться в произошедшем, рассказала сестра потерпевшего. «Сегодня он [потерпевший] обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда здоровью», — сообщила родственница 17-летнего юноши в беседе с «КП-Пермь». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Инцидент произошел 29 августа в микрорайоне Крохалево, когда юный пермяк хотел купить пиво в местном магазине. По словам пострадавшего, двум мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Подростка избили до потери сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Его доставили в реанимацию.

Подросток, которого жестоко избили два мужчины в Перми, написал заявление в полицию. В ведомстве обещали разобраться в произошедшем, рассказала сестра потерпевшего. «Сегодня он [потерпевший] обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда здоровью», — сообщила родственница 17-летнего юноши в беседе с «КП-Пермь». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Инцидент произошел 29 августа в микрорайоне Крохалево, когда юный пермяк хотел купить пиво в местном магазине. По словам пострадавшего, двум мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Подростка избили до потери сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Его доставили в реанимацию.