11 сентября 2023

Полиция проводит проверку по факту избиения подростка двумя мужчинами в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, двор, полиция, следственно оперативная группа
Сотрудники полиции занялись расследованием происшествия с подростком Фото:

Подросток, которого жестоко избили два мужчины в Перми, написал заявление в полицию. В ведомстве обещали разобраться в произошедшем, рассказала сестра потерпевшего.

«Сегодня он [потерпевший] обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда здоровью», — сообщила родственница 17-летнего юноши в беседе с «КП-Пермь».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Инцидент произошел 29 августа в микрорайоне Крохалево, когда юный пермяк хотел купить пиво в местном магазине. По словам пострадавшего, двум мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Подростка избили до потери сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Его доставили в реанимацию.

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Подросток, которого жестоко избили два мужчины в Перми, написал заявление в полицию. В ведомстве обещали разобраться в произошедшем, рассказала сестра потерпевшего. «Сегодня он [потерпевший] обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда здоровью», — сообщила родственница 17-летнего юноши в беседе с «КП-Пермь». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Инцидент произошел 29 августа в микрорайоне Крохалево, когда юный пермяк хотел купить пиво в местном магазине. По словам пострадавшего, двум мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Подростка избили до потери сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Его доставили в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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