Полиция проводит проверку по факту избиения подростка двумя мужчинами в Перми

Подросток, которого жестоко избили два мужчины в Перми, написал заявление в полицию. В ведомстве обещали разобраться в произошедшем, рассказала сестра потерпевшего.
«Сегодня он [потерпевший] обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда здоровью», — сообщила родственница 17-летнего юноши в беседе с «КП-Пермь».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Инцидент произошел 29 августа в микрорайоне Крохалево, когда юный пермяк хотел купить пиво в местном магазине. По словам пострадавшего, двум мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Подростка избили до потери сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Его доставили в реанимацию.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.