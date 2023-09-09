В Перми в микрорайоне Крохалево двое мужчин жестоко избили подростка. Инцидент произошел утром 29 августа, когда 17-летний пермяк хотел купить пиво на Гусаровском мини-рынке, рассказала в соцсети сестра пострадавшего.
«Двое мужчин зашли в алкогольный магазин <…>, в котором находился мой брат, и стали его избивать. Избили так сильно, что он потерял сознание, и не подавал признаков жизни, потом вытащили на улицу и продолжили пинать, пока он совсем не отключился. Потом просто стояли рядом и смотрели», — сообщение сестры опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Скорую вызвали случайные прохожие. Подростка увезли в реанимацию.
По словам пострадавшего, мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Изданию «КП-Пермь» удалось выяснить, что в больницу и полицию несовершеннолетний житель города пока не обращался, полученные травмы — залечивает дома. Его сестра просит жителей города помочь установить личности нападавших.
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