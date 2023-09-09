В Перми двое мужчин избили несовершеннолетнего из-за пива. Скрин

10 сентября 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Пострадавшего увезли в реанимацию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми в микрорайоне Крохалево двое мужчин жестоко избили подростка. Инцидент произошел утром 29 августа, когда 17-летний пермяк хотел купить пиво на Гусаровском мини-рынке, рассказала в соцсети сестра пострадавшего. «Двое мужчин зашли в алкогольный магазин <…>, в котором находился мой брат, и стали его избивать. Избили так сильно, что он потерял сознание, и не подавал признаков жизни, потом вытащили на улицу и продолжили пинать, пока он совсем не отключился. Потом просто стояли рядом и смотрели», — сообщение сестры опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Скорую вызвали случайные прохожие. Подростка увезли в реанимацию. По словам пострадавшего, мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Изданию «КП-Пермь» удалось выяснить, что в больницу и полицию несовершеннолетний житель города пока не обращался, полученные травмы — залечивает дома. Его сестра просит жителей города помочь установить личности нападавших. Мужчины напали на подростка в магазине Скрин: группа VK «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»

В Перми в микрорайоне Крохалево двое мужчин жестоко избили подростка. Инцидент произошел утром 29 августа, когда 17-летний пермяк хотел купить пиво на Гусаровском мини-рынке, рассказала в соцсети сестра пострадавшего. «Двое мужчин зашли в алкогольный магазин <…>, в котором находился мой брат, и стали его избивать. Избили так сильно, что он потерял сознание, и не подавал признаков жизни, потом вытащили на улицу и продолжили пинать, пока он совсем не отключился. Потом просто стояли рядом и смотрели», — сообщение сестры опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Скорую вызвали случайные прохожие. Подростка увезли в реанимацию. По словам пострадавшего, мужчинам не понравилось, что он был в состоянии опьянения. Изданию «КП-Пермь» удалось выяснить, что в больницу и полицию несовершеннолетний житель города пока не обращался, полученные травмы — залечивает дома. Его сестра просит жителей города помочь установить личности нападавших.