Kyodo: Ким Чен Ын прибыл в Россию

12 сентября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября Фото: Александр Сафронов / пресс-служба администрации Приморского края / РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении . Авторы статьи отметили, что Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии страны, правительства и вооруженных сил. Корреспондент РИА Новости подтвердил приезд лидера КНДР. Он заявил, что бронепоезд, в котором Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и направляется на север. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус». Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии страны, правительства и вооруженных сил. Корреспондент РИА Новости подтвердил приезд лидера КНДР. Он заявил, что бронепоезд, в котором Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и направляется на север. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус». Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.