11 сентября 2023

Kyodo: Ким Чен Ын прибыл в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии страны, правительства и вооруженных сил.

Корреспондент РИА Новости подтвердил приезд лидера КНДР. Он заявил, что бронепоезд, в котором Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и направляется на север.

Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус». Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что Ким Чен Ын покинул КНДР 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии страны, правительства и вооруженных сил. Корреспондент РИА Новости подтвердил приезд лидера КНДР. Он заявил, что бронепоезд, в котором Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и направляется на север. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус». Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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