Челябинский завод назвал предел роста цен алюминиевой тары

Завод банок поднимет цены на 2,9% только временно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Завод алюминиевых банок в Аргаяшском районе (Челябинская область) определил предел роста цен алюминиевой тары. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Арнест Упаковочные решения», с 5 октября стоимость продукции вырастет на 2,9%.

«Компания по производству алюминиевых банок для напитков „Арнест Упаковочные решения“ временно повысит цены на продукцию. Максимальный рост цен составит 26 копеек на 1 банку, что составляет 2,9% за упаковку», — отметили представители производителя.

Ситуацию, вызвавшую необходимость поднятия цены, связали с рядом фактором. Как сообщалось 11 сентября, в их числе рост ставки рефинансирования и затраты на IT-локализацию. Также в качестве причины для поднятия стоимости озвучен непредвиденный рост цен на оборудование.

Коррекция, пообещали в компании, будет носить временный характер и продлится 15 месяцев. Срок определен до 31 декабря 2024 года. Запуск завода в Ульяновске в 2024 году в «Арнесте» обозначили как повод для возврата цены на прежний уровень.

Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области и Аргаяше Челябинской области. С сентября 2022 года компания входит в состав российской группы компаний «Арнест», которая производит парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Бизнес выкуплен у американской Ball Corporation.