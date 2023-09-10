Челябинский завод алюминиевых банок поднимет цены

Завод алюминиевых банок в Аргаяшском районе (Челябинская область) поднимет стоимость продукции. Как сообщили в пресс-службе компании «Арнест Упаковочные решения», удорожание произойдет с 5 октября и связано с внешними факторами.
«Стоимость продукции поднимется в цене с 5 октября по 31 декабря 2024 года. Предполагаемое повышение цен является вынужденной мерой, связанной с внешними факторами», — объяснили газете «Коммерсант» в компании.
Поднятие цен производитель связал с локализацией IT-решений, что сказалось на себестоимости. Также причиной выступило поднятие ключевой ставки Банком России, что повысило стоимость привлечения заемных средств. О факторах, которые привели к решению увеличить отпускную цену продукции, руководство «Арнеста» уведомило в письме своих покупателей.
Компании принадлежит в России три завода, включая челябинский. Четвертый строится в Ульяновской области. Бизнес был выкуплен у компании Ball Corporation из США в сентябре 2022 года, а уже через квартал 50% затрат вернул. Поднятие цен может привести к удорожанию газированной воды и пива. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-служб компании, но ответ к моменту публикации не поступил.
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