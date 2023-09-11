11 сентября 2023
10 сентября 2023

В ЯНАО предприятие выплатит работнику 250 тысяч за производственную травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник ООО «НГТИИ» получил травму из-за низкого качества организации работ Фото:

ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» выплатить работнику из ЯНАО 250 тысяч рублей в качестве компенсации за полученную травму. Об этом сообщает telegram-канал окружной прокуратуры.

«Прокуратура Пуровского района добилась взыскания в пользу работника компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Установлено, что работник предприятия получил травму. Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом ее выполнения», — говорится в сообщении.

Сообщается так же, что иск в суд направил прокурор района. Суд согласился с требованиями прокуратуры. Так же ведомство проконтролирует исполнение принятого судом решения.

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ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» выплатить работнику из ЯНАО 250 тысяч рублей в качестве компенсации за полученную травму. Об этом сообщает telegram-канал окружной прокуратуры. «Прокуратура Пуровского района добилась взыскания в пользу работника компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Установлено, что работник предприятия получил травму. Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом ее выполнения», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что иск в суд направил прокурор района. Суд согласился с требованиями прокуратуры. Так же ведомство проконтролирует исполнение принятого судом решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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