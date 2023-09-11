Пассажир «Уральских авиалиний» раскрыл детали экстренной посадки в пшеничном поле

Пассажирка рейса «Уральских авиалиний», который сел в поле недалеко от Новосибирска, отметила профессиональную работу экипажа судна. По словам женщины, эвакуация прошла спокойно.
«Весь экипаж сработал очень грамотно. Все спокойно эвакуировались», — цитирует слова пассажира «Уральских авиалиний» Марии telegram-канал Mash Siberia.
Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку под Новосибирском. На борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.