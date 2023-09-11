11 сентября 2023

Пассажир «Уральских авиалиний» раскрыл детали экстренной посадки в пшеничном поле

Пассажир «Уральских авиалиний» поблагодарил экипаж судна за профессионализм
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу экипажа «Уральских авиалиний» высоко оценил пассажир лайнера
Работу экипажа «Уральских авиалиний» высоко оценил пассажир лайнера Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пассажирка рейса «Уральских авиалиний», который сел в поле недалеко от Новосибирска, отметила профессиональную работу экипажа судна. По словам женщины, эвакуация прошла спокойно.

«Весь экипаж сработал очень грамотно. Все спокойно эвакуировались», — цитирует слова пассажира «Уральских авиалиний» Марии telegram-канал Mash Siberia.

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку под Новосибирском. На борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Пассажирка рейса «Уральских авиалиний», который сел в поле недалеко от Новосибирска, отметила профессиональную работу экипажа судна. По словам женщины, эвакуация прошла спокойно. «Весь экипаж сработал очень грамотно. Все спокойно эвакуировались», — цитирует слова пассажира «Уральских авиалиний» Марии telegram-канал Mash Siberia. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку под Новосибирском. На борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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