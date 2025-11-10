В каких районах Екатеринбурга снесут старые гаражи

Часть гаражей на полуострове Малый Конный останется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге готовят под демонтаж железные гаражи советских времен. Произойдет это с 2026 по 2030 год. Что это за гаражи и какие территории не будут затронуты, — в материале URA.RU.

Всего с 2026 по 2030 год в рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами на территории Екатеринбурга» планируется демонтировать 370 некапитальных металлических конструкций. На это выделят 8,4 миллиона рублей. Делать все будут постепенно — выносить от пяти до 20 гаражей в год, в зависимости от района. В частности, в Академическом, Орджоникидзевском и в Октябрьском за пять лет демонтируют 15 конструкций, в Верх-Исетском — 25, в Ленинском — 50, в Железнодорожном и в Чкаловском — 75, в Кировском — 100.

Что такое некапитальные металлические гаражи

Под некапитальными гаражами подразумеваются привычные в годы СССР железные конструкции. Те постройки, что не имеют фундамента. Выносить с 2026 по 2030 год в городе планируют гаражи, которые находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в охранных коммунальной инфраструктуры, в границах автомобильных дорог. Также демонтировать будут сооружения, которые не были включены в схему размещения.

Какие гаражи включены в схему размещения

Под некапитальными гаражами подразумеваются советсвие строения

Согласно постановлению мэрии, в схему размещения включены несколько участков в семи районах города. Академический не вошел в список. Эти территории разрешены под размещение гаражей и под стоянку машин для людей с ограниченными возможностями.

В Железнодорожном районе в схему размещения попали: ул. Ангарская, 56, Бебеля, 117, Кунарская, 30В, Ольховская, 50Б, Чехова, 4, 27, Тагильская, 15А, 22, Товарная, 3, Транспортников, 3, Северных радистов, 60, Надеждинская, 10Б, Расточная. И участки в поселке Северка — на Горняков, 30, 32, Юбилейной, 7, в переулке Набережный, 9.

В Кировском районе в схему размещения попали гаражные комплексы на улице Волховская, 20, 22, Солнечная — Блюхера — Тобольская, Маяковского, 3, 29, Раевского, 12, 14, 40-летия Комсомола, Новгородцевой, 17, Комсомольская, 4, Комвузовская, 25, Изоплитная, 11, Бережная, 16, Рассветная, 12А. В Ленинском — Академика Бардина/ Ясная, Мостовая, Щорса, 112, Волгоградская, 49, 50, 51, Предельная, 3, 5, проезд Решетникова, 14А, Чапаева, 17. В Октябрьском районе — улица Белинского, 183, Луганская, 27, Цвиллинга, 48, Атмосферная, 5, Трубачева, 45, 72, Хрустальная, 46, 53, Сибирский тракт, 57У, корпус 2, Чистопольская/проезд Гранитный, Испытателей, 14, Новокольцовская, 11, Трактовая, 10, Петропавловская, 29, Яскина, 12, проезд Горнистов, 13, Байкальская, 38.

В Чкаловском районе в схему размещения гаражей попала улица Просторная, 89, Походная, 69, Адмирала Ушакова (поселок Рудный), Косарева (Южные очистные сооружения), Бисертская, 27, Мартовская, 6, Бисертская, Патриса Лумумбы/ переулок Аффинажный, Малахитовый, 8, улица Селькоровская, 100 (и в районе СНТ «Трамвайщик»). А также в Горном Щите — Буденного, 18, 20, Кооперативная, 16, Космонавтов, 2, Ленина, 11А, Азотная, 36, Дорожная, 23.