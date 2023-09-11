Сотрудники челябинской компании незаконно запускали дроны над Курганом

Сотрудники компании из Челябинска получили штраф за запуск дронов над Курганом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудников челябинской компании «Костанайвзрывпром» оштрафовали за то, что те незаконно запускали дроны над Курганом. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Курганской транспортной прокуратурой выявлен факт использования воздушного пространства при проведении работ без получения необходимого разрешения. Вопреки требованиям закона „Костанайвзрывпром“ осуществляло производственно-технологические работы на карьере в отсутствие разрешения оперативных органов Единой системы ОрВД на использование воздушного пространства, что создавало угрозу безопасности полетов», — указано в посте.

Сообщается, что транспортным прокурором внесено представление директору челябинской компании, по которому бизнесмен должен устранить нарушения. По информации Уральской транспортной прокуратуры, должностное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф.