Пассажирам «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тысяч из-за аварийной посадки

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Похожая экстренная посадка в поле самолета «Уральских авиалинии» была в 2019 году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пассажиры, которые летели из Сочи в Омск и экстренно сели в поле под Новосибирском, получат по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает источник.

«Пассажирам рейса Сочи — Омск выплатят по 100 тысяч рублей», — рассказал источник telegram-каналу SHOT. Пока людей разместили в доме культуры Убинского села в Новосибирской области.

Инцидент произошел утром 12 сентября — самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. В результате никто не пострадал, Следователи и прокуратура начали проверку. Вся полная информация — в сюжете URA.RU.

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Пассажиры, которые летели из Сочи в Омск и экстренно сели в поле под Новосибирском, получат по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает источник. «Пассажирам рейса Сочи — Омск выплатят по 100 тысяч рублей», — рассказал источник telegram-каналу SHOT. Пока людей разместили в доме культуры Убинского села в Новосибирской области. Инцидент произошел утром 12 сентября — самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. В результате никто не пострадал, Следователи и прокуратура начали проверку. Вся полная информация — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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