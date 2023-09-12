Пассажирам «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тысяч из-за аварийной посадки

Пассажиры, которые летели из Сочи в Омск и экстренно сели в поле под Новосибирском, получат по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает источник.
«Пассажирам рейса Сочи — Омск выплатят по 100 тысяч рублей», — рассказал источник telegram-каналу SHOT. Пока людей разместили в доме культуры Убинского села в Новосибирской области.
Инцидент произошел утром 12 сентября — самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. В результате никто не пострадал, Следователи и прокуратура начали проверку. Вся полная информация — в сюжете URA.RU.
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