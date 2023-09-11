Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, отправят в Омск на автобусах

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» отправят в Омск на автобусах

12 сентября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Пассажиров «Уральских авиалиний» отправят на автобусах домой Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, отправят в Омск на автобусах. С пассажирами работают медики. «В Убинском ДК, где разместили пассажиров экстренно севшего в поле самолета, работают медики. Людям оказывается вся необходимая помощь. Их также регистрируют на новый рейс. Правда, теперь домой они поедут на автобусе. Туристов отправят в Омск на автобусах», — пишет telegram-канал Readovka. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Лайнер совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Пострадавших нет. На месте работают медики. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, отправят в Омск на автобусах. С пассажирами работают медики. «В Убинском ДК, где разместили пассажиров экстренно севшего в поле самолета, работают медики. Людям оказывается вся необходимая помощь. Их также регистрируют на новый рейс. Правда, теперь домой они поедут на автобусе. Туристов отправят в Омск на автобусах», — пишет telegram-канал Readovka. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Лайнер совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Пострадавших нет. На месте работают медики. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.