Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, отправят в Омск на автобусах

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, отправят в Омск на автобусах. С пассажирами работают медики.
«В Убинском ДК, где разместили пассажиров экстренно севшего в поле самолета, работают медики. Людям оказывается вся необходимая помощь. Их также регистрируют на новый рейс. Правда, теперь домой они поедут на автобусе. Туристов отправят в Омск на автобусах», — пишет telegram-канал Readovka.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Лайнер совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Пострадавших нет. На месте работают медики. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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