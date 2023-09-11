11 сентября 2023

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, отправят в Омск на автобусах

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» отправят в Омск на автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Пассажиров «Уральских авиалиний» отправят на автобусах домой Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, отправят в Омск на автобусах. С пассажирами работают медики.

«В Убинском ДК, где разместили пассажиров экстренно севшего в поле самолета, работают медики. Людям оказывается вся необходимая помощь. Их также регистрируют на новый рейс. Правда, теперь домой они поедут на автобусе. Туристов отправят в Омск на автобусах», — пишет telegram-канал Readovka.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Лайнер совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Пострадавших нет. На месте работают медики. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, отправят в Омск на автобусах. С пассажирами работают медики. «В Убинском ДК, где разместили пассажиров экстренно севшего в поле самолета, работают медики. Людям оказывается вся необходимая помощь. Их также регистрируют на новый рейс. Правда, теперь домой они поедут на автобусе. Туристов отправят в Омск на автобусах», — пишет telegram-канал Readovka. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Лайнер совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Пострадавших нет. На месте работают медики. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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