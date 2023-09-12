В Кольцово задерживают рейсы «Уральских авиалиний». Скрин

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, зал ожидания, эпидемия, пустые кресла
Пока рейс задерживают на 50 минут Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают рейс «Уральских авиалиний» до Москвы. Изначально он должен был вылететь в обед, но полет отложили почти на час. Также задерживают рейс этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В 12:00 должны вылететь в Москву. На табло показывает, что на данный момент вылет запланирован в 12:50», — рассказал пассажир. Его слова подтверждает онлайн-табло Кольцово. Аналогичная проблема с задержкой рейса U6-174, который должен вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в 15:30.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответа не поступало.

Накануне утром летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги. Позже он совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация — в сюжете URA.RU.

Пассажиров предупредили о задержки рейса до Москвы
Пассажиров предупредили о задержки рейса до Москвы
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Также есть проблемы с рейсом до Пулково

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают рейс «Уральских авиалиний» до Москвы. Изначально он должен был вылететь в обед, но полет отложили почти на час. Также задерживают рейс этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В 12:00 должны вылететь в Москву. На табло показывает, что на данный момент вылет запланирован в 12:50», — рассказал пассажир. Его слова подтверждает онлайн-табло Кольцово. Аналогичная проблема с задержкой рейса U6-174, который должен вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в 15:30. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответа не поступало. Накануне утром летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги. Позже он совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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