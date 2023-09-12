Пока рейс задерживают на 50 минут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают рейс «Уральских авиалиний» до Москвы. Изначально он должен был вылететь в обед, но полет отложили почти на час. Также задерживают рейс этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В 12:00 должны вылететь в Москву. На табло показывает, что на данный момент вылет запланирован в 12:50», — рассказал пассажир. Его слова подтверждает онлайн-табло Кольцово. Аналогичная проблема с задержкой рейса U6-174, который должен вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в 15:30.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответа не поступало.

Накануне утром летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги. Позже он совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация — в сюжете URA.RU.

Пассажиров предупредили о задержки рейса до Москвы Скриншот с сайта аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/)