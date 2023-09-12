Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, раньше летал в ОАЭ

Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском, раньше летал в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Речь идет об арабской бюджетной авиакомпании Arabia и марокканской бюджетной авиакомпании Air Arabia Maroc.
«Airbus A320 был выпущен в 2004 году. Первый полет он совершил 19,5 лет назад. До этого борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В „Уральских авиалиниях“ он выполнял рейсы с 2013-го года», — пишет telegram-канал Shot.
Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. На борту самолета находились 159 пассажиров и 23 ребенка. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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