Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, раньше летал в ОАЭ

12 сентября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Airbus A320 раньше летал в Air Arabia и Air Arabia Maroc Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском, раньше летал в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Речь идет об арабской бюджетной авиакомпании Arabia и марокканской бюджетной авиакомпании Air Arabia Maroc. «Airbus A320 был выпущен в 2004 году. Первый полет он совершил 19,5 лет назад. До этого борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В „Уральских авиалиниях“ он выполнял рейсы с 2013-го года», — пишет telegram-канал Shot. Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. На борту самолета находились 159 пассажиров и 23 ребенка. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском, раньше летал в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Речь идет об арабской бюджетной авиакомпании Arabia и марокканской бюджетной авиакомпании Air Arabia Maroc. «Airbus A320 был выпущен в 2004 году. Первый полет он совершил 19,5 лет назад. До этого борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В „Уральских авиалиниях“ он выполнял рейсы с 2013-го года», — пишет telegram-канал Shot. Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. На борту самолета находились 159 пассажиров и 23 ребенка. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.