Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, раньше летал в ОАЭ

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Airbus A320 раньше летал в Air Arabia и Air Arabia Maroc Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском, раньше летал в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Речь идет об арабской бюджетной авиакомпании Arabia и марокканской бюджетной авиакомпании Air Arabia Maroc.

«Airbus A320 был выпущен в 2004 году. Первый полет он совершил 19,5 лет назад. До этого борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В „Уральских авиалиниях“ он выполнял рейсы с 2013-го года», — пишет telegram-канал Shot.

Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. На борту самолета находились 159 пассажиров и 23 ребенка. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском, раньше летал в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Речь идет об арабской бюджетной авиакомпании Arabia и марокканской бюджетной авиакомпании Air Arabia Maroc. «Airbus A320 был выпущен в 2004 году. Первый полет он совершил 19,5 лет назад. До этого борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В „Уральских авиалиниях“ он выполнял рейсы с 2013-го года», — пишет telegram-канал Shot. Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. На борту самолета находились 159 пассажиров и 23 ребенка. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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