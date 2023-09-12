Самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском посадил 33-летний Сергей Белов

Сергей Белов решил продолжить династию пилотов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Героям дня, благодаря которому удалось посадить самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, стал 33-летний Сергей Белов. Его отец и дед также были летчиками, а мужчина пошел по их стопам. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Командир воздушного судна — потомственный пилот — Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

Дедушка Сергея был военным штурманом и служил в Североморске, демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Отец летчика с отличием окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40. После обучился управлению Ту-134, а в 28 лет стал командиром Ту-154, был пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — ранее рассказывал Сергей Белов. Также на борту вместе с ним находился второй пилот Эдуард Семенов и бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна в поле под Новосибирском. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.

Сергей Белов пошел по стопам своего отца и дедушки Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» (https://t.me/uralairlines_official)