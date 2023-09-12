Героям дня, благодаря которому удалось посадить самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, стал 33-летний Сергей Белов. Его отец и дед также были летчиками, а мужчина пошел по их стопам. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Командир воздушного судна — потомственный пилот — Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед», — рассказали в «Уральских авиалиниях».
Дедушка Сергея был военным штурманом и служил в Североморске, демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Отец летчика с отличием окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40. После обучился управлению Ту-134, а в 28 лет стал командиром Ту-154, был пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — ранее рассказывал Сергей Белов. Также на борту вместе с ним находился второй пилот Эдуард Семенов и бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.
Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна в поле под Новосибирском. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.
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