Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное смс перед посадкой в поле. Фото

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Пассажир успел отправить перед посадкой в поле смс (архивное фото) Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное сообщение своей девушке перед посадкой борта в поле под Новосибирском. Парень решил, что самолет падает, и поспешил признаться второй половинке в любви.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — цитирует telegram-канал Mash-siberia сообщение пассажира по имени Артем. Издание не уточняет, какое впечатление это известие произвело на девушку, которой молодой человек адресовал свои слова.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидравлической системой. Борт приземлился благополучно, без пострадавших. Актуальную информацию о ЧП агентство собрало в одном сюжете.

Парень был уверен, что его самолет падает, и поспешил признаться девушке в любви
Парень был уверен, что его самолет падает, и поспешил признаться девушке в любви
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Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное сообщение своей девушке перед посадкой борта в поле под Новосибирском. Парень решил, что самолет падает, и поспешил признаться второй половинке в любви. «Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — цитирует telegram-канал Mash-siberia сообщение пассажира по имени Артем. Издание не уточняет, какое впечатление это известие произвело на девушку, которой молодой человек адресовал свои слова. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидравлической системой. Борт приземлился благополучно, без пострадавших. Актуальную информацию о ЧП агентство собрало в одном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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