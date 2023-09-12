Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное сообщение своей девушке перед посадкой борта в поле под Новосибирском. Парень решил, что самолет падает, и поспешил признаться второй половинке в любви.
«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — цитирует telegram-канал Mash-siberia сообщение пассажира по имени Артем. Издание не уточняет, какое впечатление это известие произвело на девушку, которой молодой человек адресовал свои слова.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидравлической системой. Борт приземлился благополучно, без пострадавших. Актуальную информацию о ЧП агентство собрало в одном сюжете.
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