Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное смс перед посадкой в поле. Фото

12 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Пассажир успел отправить перед посадкой в поле смс (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное сообщение своей девушке перед посадкой борта в поле под Новосибирском. Парень решил, что самолет падает, и поспешил признаться второй половинке в любви. «Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — цитирует telegram-канал Mash-siberia сообщение пассажира по имени Артем. Издание не уточняет, какое впечатление это известие произвело на девушку, которой молодой человек адресовал свои слова. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидравлической системой. Борт приземлился благополучно, без пострадавших. Актуальную информацию о ЧП агентство собрало в одном сюжете. Парень был уверен, что его самолет падает, и поспешил признаться девушке в любви Фото: telegram-канал Mash-siberia

Пассажир «Уральских авиалиний» отправил прощальное сообщение своей девушке перед посадкой борта в поле под Новосибирском. Парень решил, что самолет падает, и поспешил признаться второй половинке в любви. «Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — цитирует telegram-канал Mash-siberia сообщение пассажира по имени Артем. Издание не уточняет, какое впечатление это известие произвело на девушку, которой молодой человек адресовал свои слова. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидравлической системой. Борт приземлился благополучно, без пострадавших. Актуальную информацию о ЧП агентство собрало в одном сюжете.