В Тюмени агрофирма обманом забрала земельный участок у инвалида

Тюменская агрокомпания купила у инвалида участок земли, но не заплатила за него

12 сентября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Компания зарегистрировала право собственности на участок, но переводить деньги его бывшему владельцу отказалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская агрофирма обманов завладела земельным участком, принадлежащим инвалиду. О том, что компания не заплатила предыдущему владельцу земли более 200 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «В апреле 2022 года пенсионер заключил с организацией договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка, площадью 146 000 квадратных метров, находящегося в Аромашевском районе Тюменской области. Покупатель должен перечислить заявителю деньги после государственной регистрации права собственности, однако этого не сделал», — говорится в сообщении. Известно, что право собственности на участок компания оформила еще в мае 2023 года. Обманутому мужчине помогли составить требование о расторжении договора, но покупатель оставил его без внимания. Позже в Голышмановском районном суде подтвердили право мужчины получить обратно свой участок. Ход дела контролирует районная прокуратура.

Тюменская агрофирма обманов завладела земельным участком, принадлежащим инвалиду. О том, что компания не заплатила предыдущему владельцу земли более 200 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «В апреле 2022 года пенсионер заключил с организацией договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка, площадью 146 000 квадратных метров, находящегося в Аромашевском районе Тюменской области. Покупатель должен перечислить заявителю деньги после государственной регистрации права собственности, однако этого не сделал», — говорится в сообщении. Известно, что право собственности на участок компания оформила еще в мае 2023 года. Обманутому мужчине помогли составить требование о расторжении договора, но покупатель оставил его без внимания. Позже в Голышмановском районном суде подтвердили право мужчины получить обратно свой участок. Ход дела контролирует районная прокуратура.