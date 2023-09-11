В Тюмени агрофирма обманом забрала земельный участок у инвалида

Тюменская агрофирма обманов завладела земельным участком, принадлежащим инвалиду. О том, что компания не заплатила предыдущему владельцу земли более 200 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области.
«В апреле 2022 года пенсионер заключил с организацией договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка, площадью 146 000 квадратных метров, находящегося в Аромашевском районе Тюменской области. Покупатель должен перечислить заявителю деньги после государственной регистрации права собственности, однако этого не сделал», — говорится в сообщении.
Известно, что право собственности на участок компания оформила еще в мае 2023 года. Обманутому мужчине помогли составить требование о расторжении договора, но покупатель оставил его без внимания. Позже в Голышмановском районном суде подтвердили право мужчины получить обратно свой участок. Ход дела контролирует районная прокуратура.
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