Экипаж «Уральских авиалиний» фотографировался перед судном, севшим в поле. Фото

12 сентября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

На фото показали двух пилотом и четырех бортпроводников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который утром экстренно сел в поле под Новосибирском, сделал фото на память рядом с судном. Его показали журналистам перед началом пресс-конференции авиакомпании. Новость по теме Что известно об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле «„Уральские авиалинии“ показали фото с места происшествия. Его продемонстрировали перед началом пресс-конференции», — сообщает корреспондент URA.RU. Героями дня стали пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, а также бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже судно село в поле под Новосибирском, пятерым людям понадобилась помощь медиков, все остались живы. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU. Фото: Диана Казакова © URA.RU

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который утром экстренно сел в поле под Новосибирском, сделал фото на память рядом с судном. Его показали журналистам перед началом пресс-конференции авиакомпании. «„Уральские авиалинии“ показали фото с места происшествия. Его продемонстрировали перед началом пресс-конференции», — сообщает корреспондент URA.RU. Героями дня стали пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, а также бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже судно село в поле под Новосибирском, пятерым людям понадобилась помощь медиков, все остались живы. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.