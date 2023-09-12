Экипаж «Уральских авиалиний» фотографировался перед судном, севшим в поле. Фото

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На фото показали двух пилотом и четырех бортпроводников
На фото показали двух пилотом и четырех бортпроводников Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который утром экстренно сел в поле под Новосибирском, сделал фото на память рядом с судном. Его показали журналистам перед началом пресс-конференции авиакомпании.

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«„Уральские авиалинии“ показали фото с места происшествия. Его продемонстрировали перед началом пресс-конференции», — сообщает корреспондент URA.RU. Героями дня стали пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, а также бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже судно село в поле под Новосибирском, пятерым людям понадобилась помощь медиков, все остались живы. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.

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Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который утром экстренно сел в поле под Новосибирском, сделал фото на память рядом с судном. Его показали журналистам перед началом пресс-конференции авиакомпании. «„Уральские авиалинии“ показали фото с места происшествия. Его продемонстрировали перед началом пресс-конференции», — сообщает корреспондент URA.RU. Героями дня стали пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, а также бортпроводники Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже судно село в поле под Новосибирском, пятерым людям понадобилась помощь медиков, все остались живы. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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