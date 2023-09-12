Экипаж самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, отстранят от работы

12 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Экипаж самолета, экстренно севшего в поле, отстранят от работы для расследования обстоятельств посадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Экипаж самолета «Уральских авиалиний» рейса Сочи — Омск, который экстренно сел в поле Новосибирской области, отстранят от работы на время расследования обстоятельств происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Экипаж будет отстранен на время расследования, самолет тоже. Программу полетов придется несколько урезать, но утешает, что мы входим в зимнюю навигацию, рейсов будет меньше», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова. По его словам, как будет проходить транспортировка самолета с поля под Новосибирском — неизвестно. «Практика была, поэтому будем думать. Мы постараемся восстановить воздушное судно», — отметил гендиректор «Уральских авиалиний». Лайнер «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, после чего он совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС рассказали, что на борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Экипаж самолета «Уральских авиалиний» рейса Сочи — Омск, который экстренно сел в поле Новосибирской области, отстранят от работы на время расследования обстоятельств происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Экипаж будет отстранен на время расследования, самолет тоже. Программу полетов придется несколько урезать, но утешает, что мы входим в зимнюю навигацию, рейсов будет меньше», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова. По его словам, как будет проходить транспортировка самолета с поля под Новосибирском — неизвестно. «Практика была, поэтому будем думать. Мы постараемся восстановить воздушное судно», — отметил гендиректор «Уральских авиалиний». Лайнер «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, после чего он совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС рассказали, что на борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.