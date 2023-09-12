Путин пожелал здоровья сооснователю «Яндекса», выступившему против СВО

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья сооснователю компании «Яндекс» Аркадию Воложу, который ранее высказался против СВО. Российский глава выразил свои пожелания на Восточном экономическом форуме.
«Это не у меня такая грань [о чем можно говорить] должна находиться. Она должна находиться на совести людей, которые делают эти заявления. Как правило это связано с желанием людей сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной. Он живет в Израиле. Дай Бог ему здоровья», — заявил Путин. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24».
Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он заявил, что он не мог говорить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать. Он направил в Евросоюз (ЕС) запрос с просьбой исключить его из санкционных списков, которые приняты сообществом после начала спецоперации на Украине, передает RT.
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